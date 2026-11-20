Aproximadamente ocho de cada 10 personas fallecidas en siniestros viales durante el primer semestre de 2026 fueron hombres.

En ese lapso murieron 216 personas, de las cuales 170 eran hombres, de acuerdo con el Segundo Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito Abril – Junio 2026, recientemente publicado por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

De ellos, 79 tenían entre 30 y 45 años, 63 entre 18 y 29, 18 entre 46 y 60, ocho mayores de 60 y dos menores de 18.

Mientras que 17 mujeres fallecidas tenían entre 18 y 29 años, nueve entre 30 y 45, nueve más de 60 y cuatro entre 40 y 60.

Las siete personas restantes se desconocía su sexo o edad.

El reporte indica que el horario más mortífero es entre las 00:00 y las 05:59 horas, puesto que murieron 77 personas en siniestros viales.

Le sigue el horario entre las 18:00 y 23:59 horas con 52 fallecidos, de las 12:00 a las 17:59 con 40 y de las 06:00 a las 11:59 con 39.

En ocho casos se desconoce el horario en que fallecieron.

Choque entre dos vehículos registrado alrededor de las 5:00 horas a la altura del kilómetro 15 +800 de la autopista México Toluca alcaldía Cuajimalpa. Cuartoscuro

Durante el segundo trimestre de 2026, las vías de acceso controlado registraron la tasa más alta de hechos de tránsito mortales por cada 100 kilómetros de vía, con 13.8, seguidas de las vías primarias, con 6.3, los accesos carreteros con 5.5, los ejes viales con 5.3 y las vías secundarias con 0.2.

En el marco del Día Global en Recuerdo de la Víctimas Viales, organizaciones civiles como Coalición Movilidad Segura, Ficvi y Red Nacional de Víctimas Viales por la Seguridad Vial realizaron por primera ocasión, el 15 de noviembre, el evento Siempre en Mi Corazón, una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe.

Areli Carreón, integrante de Coalición Movilidad Segura, recordó la exigencia a las autoridades de que implementen más acciones para salvar vidas.

“Es una pandemia global que le arrebata la vida a 1.2 millones de personas cada año, principalmente en países de ingresos bajos y medios como el nuestro; en México son 16 mil personas que fallecen año tras año y estos siniestros además producen lesiones, muchos de ellos con secuelas permanentes, es de las primeras causas de discapacidad y orfandad en México”, comentó.

Es realmente preocupante y terrible en nuestro país, es algo que tenemos que atender y sociedad civil ha trabajado 10 años para lograr cambios en el marco regulatorio.

Ya contamos desde 2022 con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que establece las medidas que sabemos que podrían salvar vidas y desgraciadamente lo que estamos observando es que las autoridades están siendo muy lentas para implementar, para cumplir esa ley y que se reduzcan esos números terribles, que producen tanto dolor humano”, dijo.

Carreón destacó “el esfuerzo para sensibilizar y conmover a nuestras autoridades y que podamos como nación observar este tema desde un punto de vista humano, para prevenir este dolor humano y salvar la vida de quienes de otra manera la van a perder por falta de acción gubernamental”.