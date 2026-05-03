Cuajimalpa sostiene comunicación con Sedema e instancias federales por El Ocotal

La alcaldía Cuajimalpa advirtió que procederá conforme a la ley en caso de detectar irregularidades en los trabajos que se realizan en la zona de El Ocotal.

La demarcación informó que sostiene comunicación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y con instancias federales, con las que actualmente revisa de manera conjunta los expedientes relacionados con estos trabajos.

La alcaldía Cuajimalpa, al mando de Carlos Orvañanos, señaló que, de identificarse alguna omisión o incumplimiento, se aplicarán las sanciones correspondientes.

“Se dará seguimiento para garantizar que las obras se realicen dentro del marco legal y en protección del entorno”, indicó en un comunicado.

Los trabajos en El Ocotal han sido reportados en días recientes, lo que llevó a la autoridad local a precisar que se trata de un proyecto federal y a fijar su postura sobre la supervisión en la zona.

En tanto, la Sedema informó que colocó sellos de clausura en el paraje conocido como El Ocotal, ubicado en la carretera México-Toluca kilómetro 24, en la colonia La Venta, alcaldía Cuajimalpa.

Ello, luego de que en redes sociales se denunció la tala ilegal de árboles centenarios para realizar obras en un predio privado, lo que se calificó como un “delito ambiental”.

JCS