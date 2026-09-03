Investigan actuación de policías por presunto desalojo de inmueble

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México inició una investigación para determinar si policías de la unidad MX-6560-4 incurrieron en alguna irregularidad, esto durante una intervención en el inmueble ubicado en Bucareli 109, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La indagatoria quedó a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos, luego de que Excélsior dio a conocer que el 31 de agosto personas, que se identificaron como funcionarios del “Gobierno Central”, acudieron al edificio acompañadas por elementos del sector Ángel Zona Rosa y ordenaron la salida de trabajadores que realizaban labores de limpieza y mantenimiento.

La tarjeta informativa de la SSC señala que los uniformados acudieron al inmueble a solicitud de personal del Gobierno, tras recibir el reporte sobre la presencia de seis trabajadores en el lugar. De acuerdo con el documento, los empleados se retiraron sin incidentes, luego de ser informados de que el predio se encontraba asegurado.

Foto: Especial

Sin embargo, el parte elaborado por los elementos de la unidad MX-6560-4 a su jefe de sector, en poder de Excélsior, refiere que Luis Ángel Días Bica Negra, de 27 años, quien se presentó como personal del Gobierno central, no mostró documento que acreditara facultades de acceso, posesión o intervención sobre el inmueble.

El reporte establece que, “ante la falta de documentación, los policías consultaron a su mando y recibieron la instrucción de retirarse”.

Fabián López, uno de los trabajadores, relató que dos personas llegaron al inmueble acompañadas por policías y les señalaron que se encontraban invadiendo la propiedad. Aseguró que no mostraron documento alguno que acreditara dicha afirmación y que, además, les advirtieron que podrían ser detenidos si permanecían en el lugar.

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Tras el desalojo, las personas colocaron cadenas y candados en el acceso, que posteriormente fueron retirados por los propietarios, quienes acreditaron ante este medio la posesión legal del inmueble con escrituras y documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Además, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina informó que no existe ningún procedimiento de embargo o aseguramiento relacionado con el predio.