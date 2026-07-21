Choque de unidades del Metrobús deja 16 pasajeros heridos

Dos unidades del Metrobús chocaron en Avenida de los Insurgentes, esquina con calle Bajío de la colonia Roma Sur, por este hecho 16 personas resultaron heridas, quienes fueron atendidas por los servicios de emergencia, aunque ninguna fue llevada de urgencia a algún hospital.

El informe preliminar señala que el autobús 345 tuvo un alcance en la parte trasera de la unidad 2392. Al registrarse el hecho, de inmediato, ambos operadores dieron aviso al Centro de Control de Metrobús, desde donde se solicitaron servicios de emergencia para valorar a 16 personas que resultaron lesionadas por este hecho, ninguna de gravedad”, informó en redes sociales el Metrobús.

La segunda unidad resultó con daños en el parabrisas y parte frontal, el chofer permaneció sentado en su lugar mientras el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Bomberos y paramédicos atendía la emergencia.

Recibimos reporte de choque en la colonia Roma, en @AlcCuauhtemocMx. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”, escribió en redes sociales el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Al lugar también llegó personal de Metrobús, de la aseguradora y las empresas para continuar con la atención y pases médicos.

“Recibimos reporte de choque en la colonia Roma, en @AlcCuauhtemocMx. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”, escribió en redes sociales el Heroico Cuerpo de Bomberos.