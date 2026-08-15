Procesan a 4 de la banda de 'Don Pollo' en Iztapalapa, CDMX

Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre una vivienda en Iztapalapa donde presuntamente se vendía droga. Tras investigaciones hubo un cateo que dejó cuatro sujetos detenidos, además del aseguramiento de varias dosis de narcóticos, un arma de fuego y decenas de cartuchos.

Los procesados son Miguel Ángel “N”, alias “El Rossi”; José de Jesús “N”; Luis Yael “N” y José Gael “N”, quienes, según trabajos de inteligencia de la Policía de Investigación, estarían relacionados con el grupo delictivo conocido como “Don Pollo”, señalado por actividades de narcomenudeo, extorsión y tráfico de armas.

Todo comenzó el pasado 4 de agosto, cuando una denuncia alertó sobre la presunta venta de droga dentro de un inmueble ubicado en la colonia Carlos Hank González. A partir de ahí, agentes de la PDI comenzaron a seguir el caso y reunieron información que permitió a la Fiscalía CDMX solicitar una orden de cateo.

Dos días después, el 6 de agosto, policías de investigación, personal ministerial y peritos, con apoyo de la Guardia Nacional, entraron al domicilio. Ahí detuvieron a los cuatro hombres.

Durante la revisión fueron encontradas 56 dosis y dos bolsas con presuntos narcóticos, además de un arma de fuego, 63 cartuchos útiles de distintos calibres y tres teléfonos celulares.

El caso llegó ante un juez y, durante la audiencia realizada el 13 de agosto, los cuatro hombres fueron vinculados a proceso. Además, permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el procedimiento. Ahora sería la Fiscalía General de la República la encargada de continuar con las indagatorias por sumar delitos federales.