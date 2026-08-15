Policías rescatan a 5 lomitos en Azcapotzalco ¡Buscan una familia!

Cinco cachorros abandonados fueron resguardados por elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los cinco perritos se encontraban abandonados en un basurero clandestino ubicado en la colonia Industrial Vallejo de la alcaldía Azcapotzalco.

Los lomitos serán dados en adopción Especial

“Los efectivos policiales realizaban patrullajes de seguridad en la calle Ceylán, cuando un ciudadano solicitó su apoyo y señaló un montículo de basura donde se encontraban cinco cachorros de perritos abandonados, por ello de inmediato removieron los desperdicios y con el cuidado necesario sacaron uno por uno a los pequeñitos, los cuales no mostraban alguna lesión física”, informó el viernes la SSC.

Los lomitos fueron trasladados al Centro de Control Canino, ubicado en boulevard Ferrocarriles, colonia Euzkadi, en Azcapotzalco.

En el sitio recibirán la atención médica veterinaria zootecnista necesaria y serán resguardados hasta que encuentren un hogar que les de una familia y mucho amor, indicó la dependencia.