Detienen a dos de "Los Julios" en Edomex ligados al multihomicidio en la CDMX

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a dos integrantes de un grupo delictivo autodenominado Los Julios, presuntamente relacionados con el cuádruple asesinato registrado en la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, junto con otros dos sujetos más con lo que se dedicaban a secuestros, robos con violencia y despojos.

Se informó que fueron detenidos Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, identificado como generador de violencia en una región del Valle de México, así como a Luis Enrique “N” y Valentín “N”, los tres son presuntos integrantes de un grupo delictivo autodenominado “Los Julios”, relacionado con diversos delitos, principalmente en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla.

Asimismo fue detenido Enrique “N” (padre de Luis Enrique “N”), relacionado con el grupo social con fachada de sindicato autodenominado “ACME”.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía se obtuvo información que establece la probable participación de Alexis Ricardo “N” y Luis Enrique “N”, en el homicidio de cuatro integrantes de una familia registrado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, luego de que el primero habría auxiliado al segundo a planear junto con los hermanos José María “N” y Emiliano “N”, que acudieran al domicilio de las víctimas para robarles pertenencias, vehículos y documentación que le entregarían a alias “Lobito” para que “Los Julios se apoderaran de ella”.

Una vez perpetrado el robo y homicidio en el domicilio ubicado en la CDMX, Luis Enrique “N” habría clavado en el cuerpo de una de las víctimas, un arma punzocortante con un mensaje intimidatorio supuestamente firmado por “La Unión” con lo que pretendían desviar las investigaciones.

Sin embargo, el pasado 1 de mayo, elementos de la Fiscalía del Estado de México llevaron a cabo la técnica de investigación de cateo en un hotel ubicado en Atizapán de Zaragoza, que habrían utilizado José María “N” y Emiliano “N” para refugiarse. Durante la diligencia fueron aseguras diversas pertenecías presuntamente de la familia a la que habrían privado de la vida.

Diligencias de campo y gabinete de esta Fiscalía lograron establecer que Luis Enrique “N” es señalado como integrante del grupo delictivo autodenominado “Los Julios”, así mismo identificaron que este sujeto tenía como zona de movilidad y refugio, la colonia Romana en el municipio de Tlalnepantla.

En esa zona, elementos de esta Institución realizaban actos de investigación cuando una persona les refirió haber sido víctima de robo en una tienda de abarrotes, por lo que se trasladaron a ese lugar donde, derivado de los señalamientos, detuvieron a Luis Enrique “N” y su padre, Enrique “N”.

Posteriormente se logró establecer que ambos detenidos son investigados por hechos posiblemente constitutivos de delito ya que, el 5 de marzo pasado, en la referida tienda de abarrotes, le habrían exigido a una femenina el pago de mercancía que le entregaron con la obligación de venderla, pero al no concretar la operación, la amenazaron con arma de fuego señalándole que “la matarían sino les pagaba”, por lo que la víctima les entregó numerario.

Con los datos recabados para acreditar las conductas referidas, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial, orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Luis Enrique “N” y Enrique “N”, mandamiento judicial que les fue cumplimentado, el pasado lunes 4 de mayo. Por estas detenciones, en días pasados se registraron protestas en el Periférico Norte con las cuales los manifestantes pretendían la liberación de los investigados.

Adicionalmente, el pasado 4 de mayo, fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de secuestro en contra de Alexis Ricardo “N” alias “Lobito” y Valentín “N”, identificado como escolta del primero y de otro objetivo prioritario del mismo grupo criminal.

Cabe señalar que la Fiscalía del Estado de México cuenta con diversas investigaciones en las que Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, es señalado por su probable participación en extorsiones, homicidios, secuestros y robos con violencia en agravio de comerciantes ambulantes y formales; transportistas y constructores, así como por el acaparamiento de mercancías, principalmente de bebidas alcohólicas.

Alexis Ricardo “N” alias “Lobito”, Valentín “N”, Luis Enrique “N” y Enrique “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la Autoridad Judicial quien determinará su situación jurídica. Se les debe considerar inocentes hasta que exista una sentencia de condena en su contra.

Con respecto a José María “N”, María de Jesús “N” y Francisco Javier “N”, quienes fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público el 28 y 29 de abril pasados, se encuentran vinculados a proceso por su probable participación en delitos cometidos en el Estado de México, en tanto que Emiliano “N” fue puesto a disposición de autoridades de la CDMX.