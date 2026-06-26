Presidenta destaca atención de Rosa Icela Rodríguez a colectivos de búsqueda

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene una atención permanente y a los colectivos de búsqueda y destacó el trabajo de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la Comisión Nacional de Búsqueda en el acompañamiento a las víctimas.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, afirmó que la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es una funcionaria con sensibilidad y compromiso en la atención de estos casos.

La atención a víctimas se da a nivel estatal y a nivel federal. Rosa Icela, secretaría de Gobernación, hace un extraordinario trabajo. Y es una de las mujeres más sensibles al dolor ajeno, humano, que conozco y más profesionales en su trabajo”, señaló.

La Jefa del Ejecutivo fue cuestionada sobre la denuncia de un grupo de madres y esposas de personas desaparecidas de Nuevo León, quienes afirmaron que no fueron atendidas como se había acordado durante una visita a la titular de Gobernación.

Al respecto, la Presidenta Sheinbaum Pardo sostuvo que existe disposición para recibir a los colectivos de búsqueda de desaparecidos.