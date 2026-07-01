Confirman 2 muertos por aplastamiento en la CDMX tras triunfo de México

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó la madrugada de este miércoles la muerte de dos personas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, resultado que aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas son un hombre de 44 años y una mujer de 19 años de edad, quienes fallecieron por asfixia después de recibir maniobras avanzadas de reanimación por parte de los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

Los hechos ocurrieron entre las calles de Hamburgo y Lancaster, en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, donde más de un millón de personas se congregaron para observar el encuentro entre México y Ecuador. La euforia de los aficionados y la concentración masiva de personas provocaron empujones que derivaron en el aplastamiento de las dos víctimas.

Equipos de emergencia intentaron reanimar a las víctimas

Tras recibir el reporte de dos personas inconscientes, al sitio acudieron células de atención a emergencias integradas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes brindaron los primeros auxilios.

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó previamente que los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente aplicaron maniobras avanzadas de reanimación con el propósito de salvarles la vida.

Sin embargo, la dependencia confirmó más tarde que ambas personas fallecieron por asfixia, pese a los esfuerzos del personal médico y de rescate desplegado en la zona.

Gobierno de la CDMX expresa condolencias a las familias

En una actualización difundida a través de su cuenta oficial en la red social X, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó:

“Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos nuestras condolencias a familiares, amigas y amigos, a quienes se les brindará todo el apoyo que requieran en estos difíciles momentos”.

Las autoridades capitalinas indicaron que las víctimas ya fueron identificadas por sus familiares y aseguraron que el Gobierno de la Ciudad de México brindará el apoyo necesario a sus seres queridos.

La tragedia ocurrió durante las celebraciones que se extendieron en Paseo de la Reforma y la colonia Juárez, donde miles de aficionados permanecieron tras el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, resultado que le dio el pase a los octavos de final del Mundial.

*mcam