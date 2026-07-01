Hospitalizan a 2 personas por aplastamiento en la CDMX tras triunfo de México

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México reportó, la madrugada de este miércoles, que dos personas resultaron lesionadas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Los hechos ocurrieron entre las calles de Hamburgo y Lancaster, muy cerca de Paseo de la Reforma, donde más de un millón de personas se congregaron para observar el partido entre México y Ecuador. La euforia de los aficionados y el aforo registrado en la zona provocaron empujones que derivaron en el aplastamiento de dos personas, de acuerdo con la información difundida por las autoridades capitalinas.

Según informó la dependencia a través de su cuenta oficial en la red social X, las personas afectadas son adultos mayores de aproximadamente 60 años de edad.

Equipos de emergencia realizaron maniobras de RCP

La celebración por la victoria de la Selección Mexicana frente a Ecuador, resultado que aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial, dejó como saldo dos personas hospitalizadas luego de ser aplastadas por la multitud en las inmediaciones de Paseo de la Reforma.

El incidente se registró en el cruce de Hamburgo y Lancaster, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde autoridades capitalinas recibieron el reporte de dos personas inconscientes en medio de las concentraciones de aficionados que permanecían en la zona tras concluir el encuentro.

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó que al lugar acudieron células de atención a emergencias integradas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes brindaron atención inmediata a las dos personas.

De acuerdo con la dependencia, los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para estabilizar a ambos pacientes y, posteriormente, los trasladaron a un hospital para que recibieran atención médica especializada.

Autoridades aún no reportan el estado de salud de los afectados

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México detalló:

“En las calles de Hamburgo y Lancaster, se atendió el reporte de dos personas de aproximadamente 60 años inconscientes, por lo que las células de atención a emergencias conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos se dirigieron al punto para brindar atención; después de realizar los primeros auxilios y técnicas de RCP a los pacientes, fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada”, publicó en X la Secretaría de Salud capitalina.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas lesionadas ni han informado sobre su estado de salud, por lo que se mantiene el seguimiento al caso mientras continúan las labores de atención derivadas de las celebraciones por la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final de la Copa del Mundo.

*mcam