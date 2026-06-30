Brugada felicita a Selección Mexicana por poner el corazón en la cancha

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró la victoria de la Selección Mexicana 2-0 ante Ecuador.

La mandataria capitalina acudió al Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, para ver el encuentro de futbol, en donde estuvo acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de la alcaldesa Nacy Núñez.

En sus redes sociales destacó el vigor con el que jugó la Selección Mexicana, además de reconocer a la afición que se ha concentrado en las calles de la Ciudad de México.

¡Felicidades a nuestra Selección Mexicana por este enorme triunfo histórico en casa! Qué orgullo verlos jugar con garra, talento y el corazón que pusieron en la cancha para conseguir el pase a la siguiente ronda”, escribió en su cuenta de X.

Y añadió: “¡Una vez más la #CapitalMásDeportiva demuestra que tiene la mejor afición!”.

Asimismo, Brugada Molina compartió videos de cómo se celebraron los goles anotados por Julián Quiñones y Raúl Jiménez a los minutos 22 y 31, respectivamente.