SSC condena e investiga agresión a madres buscadoras durante protesta en la CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, condenó las agresiones registradas durante la manifestación de madres buscadoras realizada este martes en inmediaciones del estadio Ciudad de México y ordenó una investigación para esclarecer la actuación de los elementos policiales involucrados.

El Jefe de la Policía capitalina afirmó que cualquier acto que vulnere el derecho de la ciudadanía a manifestarse, especialmente de quienes tienen una causa legítima como la búsqueda de personas desaparecidas, es inaceptable, por lo que instruyó a las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a realizar una investigación sobre lo ocurrido.

Foto: Alejandro Aguilar.

SSC investigará actuación de policías involucrados

Vázquez Camacho reiteró el compromiso de la SSC de acompañar a las víctimas y aseguró que la dependencia "redoblará los esfuerzos institucionales" en las labores de búsqueda de personas en la capital del país.

Condenamos cualquier agresión que vulnere el derecho de la ciudadanía a manifestarse, máxime quienes cuentan con una causa legítima para hacerlo”, expresó el secretario, en un video mensaje, acompañado por el secretario de Gobierno, César Cravioto.

Asimismo, el titular de la SSC señaló que los resultados de la investigación permitirán determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar que la actuación policial se apegue a los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y uso adecuado de la fuerza.

Gobierno de CDMX ofrece disculpas a madres buscadoras

Por su parte, César Cravioto ofreció una disculpa pública a las madres buscadoras que resultaron agredidas durante la movilización y refrendó el compromiso de la administración capitalina con el respeto al derecho a la libre manifestación.

Destacó que, desde el inicio de las actividades del Mundial 2026, el Gobierno capitalino ha privilegiado la conciliación entre el ejercicio del derecho a la protesta y el desarrollo de los eventos vinculados a la justa deportiva.

Por último, Cravioto Romero informó que, por instrucción de la Jefatura de Gobierno, se dará continuidad al diálogo con los colectivos y organizaciones sociales, con el propósito de atender sus demandas mediante mecanismos institucionales y fortalecer la coordinación para garantizar manifestaciones seguras y el respeto pleno a los derechos humanos.

*mcam