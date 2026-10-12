Prepa 1 mantiene paro indefinido; acusan respuestas insuficientes de autoridades

Las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 1 "Gabino Barreda" de la UNAM continúan en paro total indefinido, luego de que estudiantes e integrantes de la Comunidad Estudiantil Organizada calificaran como "parciales e insuficientes" las respuestas ofrecidas por las autoridades del plantel durante la mesa de diálogo realizada este lunes 12 de octubre.

El grupo estudiantil informó sobre la revisión de su pliego petitorio, en el cual destacan cuatro demandas centrales:

La firma inmediata y permanente de una carta de no represalias



La atención y sanción definitiva a denuncias por acoso y hostigamiento contra docentes y trabajadores

La determinación de responsabilidades ante agresiones a alumnos

La asignación de un espacio permanente de libre expresión denominado "El Cubo"

A pesar del acercamiento de este lunes, el alumnado determinó mantener resguardadas las instalaciones y condicionó la entrega del plantel al avance resolutivo de las negociaciones.

Asimismo, confirmaron que el diálogo se mantendrá abierto y convocaron a una próxima mesa de seguimiento programada para el miércoles 14 de octubre, en un horario de 12:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Plantel 1, donde buscarán acuerdos definitivos.