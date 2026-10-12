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Prepa 1 mantiene paro indefinido; acusan respuestas insuficientes de autoridades

Las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 1 "Gabino Barreda" de la UNAM continúan en paro total indefinido

Por: Laura Toribio

Prepa 1
Entrada de la Prepa 1 de la UNAMFoto: Especial

Las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 1 "Gabino Barreda" de la UNAM continúan en paro total indefinido, luego de que estudiantes e integrantes de la Comunidad Estudiantil Organizada calificaran como "parciales e insuficientes" las respuestas ofrecidas por las autoridades del plantel durante la mesa de diálogo realizada este lunes 12 de octubre.  

El grupo estudiantil informó sobre la revisión de su pliego petitorio, en el cual destacan cuatro demandas centrales:   

  • La firma inmediata y permanente de una carta de no represalias
  • La atención y sanción definitiva a denuncias por acoso y hostigamiento contra docentes y trabajadores
  • La determinación de responsabilidades ante agresiones a alumnos
  • La asignación de un espacio permanente de libre expresión denominado "El Cubo" 

A pesar del acercamiento de este lunes, el alumnado determinó mantener resguardadas las instalaciones y condicionó la entrega del plantel al avance resolutivo de las negociaciones. 

Asimismo, confirmaron que el diálogo se mantendrá abierto y convocaron a una próxima mesa de seguimiento programada para el miércoles 14 de octubre, en un horario de 12:30 a 16:00 horas en las instalaciones del Plantel 1, donde buscarán acuerdos definitivos.

Alumnos grabaron una riña dentro de la #Preparatoria1 de la #UNAM donde encapuchados intentaron cerrarla para exigir mayor seguridad y cero tolerancia al acoso, durante el intento de tomar el plantel hubo un forcejeo y el saldo fue de un herido. #NoticiasImagen #ImagenNoticias530 Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias 5:30 con Marlene Stahl, Nuria Gil y Adriana Treviño de lunes a viernes por Imagen Televisión. TikTok 5:30: https://www.tiktok.com/@imagennoticias530 TikTok Noticias: https://www.tiktok.com/@imagennoticias Instagram 5:30: https://www.instagram.com/imagennoticias530 Instagram Noticias: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ X 5:30: https://x.com/imagen530 X Noticias: https://twitter.com/ImagenNoticias_ X Televisión: https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook Noticias: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Nacho Lozano, Crystal Mendivil, Enrique Sánchez y Paola Rojas.
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