Lluvia torrencial y tormenta eléctrica provocan caos en zona alta de GAM

Un aguacero con tormenta eléctrica cayó este lunes en la zona alta de la alcaldía Gustavo A. Madero y provocó bajada de aguas broncas en calles de colonias como Cuautepec.

Para las 20:00 horas, en la zona de la Sierra de Guadalupe ya se habían acumulado 43 milímetros (mm) de lluvia o 43 litros por metro cuadrado, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Por la tormenta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja por lluvias de hasta 70 mm en Gustavo A. Madero.

En redes sociales circularon imágenes de calles de Cuautepec con bajada de aguas broncas que afectaron algunos predios.

Cerca de las 19:00 horas, la Línea 1 de Cablebús dejó de brindar servicio temporalmente debido a la lluvia con descargas eléctricas. Para las 20:00 horas el servicio se normalizó.

Pero las afectaciones más graves por la lluvia ocurrieron del lado mexiquense de la Sierra de Guadalupe y afectó a municipios como Tultitlán, Ecatepec y Coacalco.

En San Marcos, Azcapotzalco, también llovió fuerte y para las 20:00 horas se habían acumulado 25.75 mm.

La SGIRPC también activó la Alerta Amarrilla por lluvias de hasta 30 mm en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.