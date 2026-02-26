Por el 8M, Zócalo CDMX contará con mosaicos lumínicos gigantes

Para conmemorar el #8M, por primera vez se instalará en el Zócalo capitalino un alumbrado especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, como parte de las actividades que se realizarán en la ciudad durante el mes de marzo.

En un render presentado por la jefa de Gobierno se aprecia una decoración sobre la avenida 20 de Noviembre con el mensaje “Es tiempo de mujeres”, con las siluetas de tres mujeres.

Mosaicos en calles del Zócalo y edificios del Gobierno CDMX

Actividades en torno al 8M en CDMX. Especial

Los mosaicos lumínicos gigantes, que serán elaborados por trabajadores de la Dirección de Alumbrado de la Secretaría de Obras, se colocarán en las bocacalles del Zócalo capitalino y en los edificios de gobierno, que además se iluminarán de color morado.

Este tipo de decorado se ha vuelto tradicional en la CDMX durante fechas conmemorativas como el 15 de septiembre o el 20 de noviembre, por el movimiento de la Revolución Mexicana, así como durante las festividades del Día de Muertos.

En diciembre, los mosaicos lumínicos atraen a miles de capitalinos y turistas nacionales e internacionales para tomarse la foto del recuerdo.

Ahora vamos a tener en marzo iluminación monumental también y queremos que los edificios públicos se iluminen de morado”, anunció Clara Brugada al dar a conocer los pormenores de la octava edición del Festival “Es tiempo de mujeres”, que su gobierno prepara en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ustedes saben que en el Zócalo tenemos alumbrado monumental el 15 de septiembre, el Día de Muertos y también en diciembre; ahora, el decorado formará parte de las actividades conmemorativas del 8 de marzo en la ciudad”, concluyó.

¿Qué es el movimiento 8M?

El movimiento 8M agrupa a colectivos feministas, organizaciones civiles, activistas, estudiantes, trabajadoras y ciudadanas que salen a marchar para visibilizar y exigir:

El fin de la violencia de género y los feminicidios

Justicia para víctimas de agresiones, desapariciones y asesinatos

Derecho a una vida libre de violencia

Acceso a la salud sexual y reproductiva

Igualdad salarial y laboral

Derecho a decidir sobre el propio cuerpo

Erradicación del acoso y la impunidad

¿Por qué se marcha el 8M en CDMX?

La marcha del 8 de marzo en la capital se ha consolidado como una de las movilizaciones feministas más grandes del país, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres, desapariciones, agresiones sexuales y feminicidios.

El recorrido tradicional suele ir del Ángel de la Independencia al Zócalo, aunque puede variar cada año.

¿Cuál es el origen del 8M?

El 8 de marzo tiene su origen en las luchas laborales y sociales de mujeres trabajadoras de finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde se exigían mejores condiciones laborales, reducción de la jornada, derecho al voto y salario digno.

En 1975, la ONU reconoció oficialmente esta fecha como el Día Internacional de la Mujer.

