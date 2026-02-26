Rumbo al 8M: Campaña y actividades concientizarán sobre violencia vs mujeres en CDMX

Rumbo al #8M, con una serie de carteles que comenzarán a aparecer en bardas, espectaculares, estaciones del transporte público y en redes sociales y medios de comunicación convencionales, el Gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha la campaña “Somos la Ciudad Feminista”, una estrategia con la que se busca llevar el discurso de igualdad a las calles y convertirlo en política pública.

Presentan el Festival "Es Tiempo de Mujeres" donde tendrán más de 100 actividades gratuitas en las 16 alcaldías Especial

La intención es “envolver a la ciudad” con mensajes que cuestionen la normalización de la violencia contra niñas y mujeres y que coloquen en el centro la idea de ‘cero tolerancia’, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación.

Las mujeres ya no lloran

Se trata de convertir esta lucha feminista en políticas públicas. Somos la ciudad donde las mujeres ya no lloran, las mujeres bailan, cantan y luchan”, afirmó ante funcionarias y activistas reunidas en el Museo de la Ciudad de México.

La campaña tiene siete ejes principales y en cada uno de esos ejes hay un cartel o una propuesta gráfica, incluirán frases que llamen al respeto y a la seguridad de las mujeres, como “Somos la ciudad donde si tocan a una respondemos todas”, que habla de “la cero tolerancia a la violencia y que implica ese cambio en sí en la narrativa y en la tolerancia a las violencias contra las mujeres”, precisó la secretaria de las Mujeres, Dapthne Cuevas.

Presentan el Festival "Es Tiempo de Mujeres" donde tendrán más de 100 actividades gratuitas en las 16 alcaldías Especial

Se colocarán también en los llamados caminos libres y seguros habilitados en distintas demarcaciones.

Uno de los mensajes fundamentales es cambiar la narrativa: no se puede tolerar la violencia contra las mujeres”, insistió la Jefa de Gobierno.

La campaña estará acompañada por actividades públicas a lo largo de marzo.

Clase masiva de salud sexual

Presentan el Festival "Es Tiempo de Mujeres" donde tendrán más de 100 actividades gratuitas en las 16 alcaldías

Este viernes, a las 16:00 horas, se realizará una clase masiva de salud sexual y reproductiva en el Monumento a la Revolución, como parte del arranque de la agenda.

El sábado 7 de marzo se convocará a una acción simbólica en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se buscará formar con asistentes la frase: “Mujeres siempre vivas, siempre libres y siempre iguales”.

Un día después, el 8 de marzo, se llevará a cabo la marcha conmemorativa, que el gobierno capitalino dijo respetar “por su carácter histórico”.

8 de marzo: Símbolo de lucha

Brugada llamó a “no caer en confusiones” y dijo que la fecha, “no es una celebración. El 8 de marzo es un símbolo de lucha”, recalcó.

A veces se malinterpreta y se nos entrega una flor, pero es un día para conmemorar la lucha de miles de mujeres que salieron a las calles para que hoy tengamos derechos”, subrayó.

Ello, al recordar que la ciudad fue pionera en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en la tipificación del feminicidio y en la promulgación de una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Presentan el Festival "Es Tiempo de Mujeres" donde tendrán más de 100 actividades gratuitas en las 16 alcaldías

La autonomía sobre el cuerpo de las mujeres se garantiza y se ejerce en esta ciudad. No sólo hemos avanzado, sino que seguimos avanzando”, dijo, al adelantar que buscarán incorporar en la Constitución local la erradicación de la división sexual del trabajo y consolidar un Sistema Público de Cuidados.

En la ciudad, la transformación tiene rostro de mujer y la transformación será feminista o no será”, concluyó.

La agenda de marzo incluye el “balonazo” inicial del torneo Mujeres Libres en el Futbol, el 4 de marzo, para promover la participación de niñas y mujeres en el deporte.

*bb