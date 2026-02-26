No ven riesgo de propagación de sarampión por concierto de Shakira en Zócalo CDMX

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman, descartó que la presentación de Shakira en el Zócalo, de este 1 de marzo, represente un riesgo para la propagación del sarampión, pese a que la capital acumula 371 casos confirmados.

No vemos que sea un potencial espacio de peligro. Le pedimos a la gente que, si se siente mal, que tiene calentura o síntomas, se quede en su casa, no para el concierto de Shakira, sino para todo: para la influenza, para la gripa, para el sarampión”, dijo a Excélsior, tras participar en la presentación del Festival "Es Tiempo de Mujeres" 2026, con el que el Gobierno capitalino conmemorará el Día Internacional de las Mujeres.

Piden no generar alarma

Gassman llamó a no generar alarma e insistió en que, una concentración masiva como la que se espera el próximo domingo por el concierto de la autora e intérprete originaria de Barranquilla, Colombia “no se considera un foco de riesgo en específico”.

El 4 de enero, el número de contagios se ubicaba en 40. Para el 25 de febrero se tienen 371 casos confirmados acumulados según el Reporte Diario del Brote de Sarampión, de la Secretaría de Salud Federal.

Enfatizó que a pesar de que los contagios han aumentado en las últimas semanas, la cifra debe leerse en proporción al tamaño de la ciudad.

Realmente, en una ciudad de 9.5 millones de personas tener 370 (...) casos de sarampión no es algo para alarmarse, es algo para ocuparse y es lo que estamos haciendo”, afirmó.

¿Hay riesgo en ir al concierto recién vacunado?

Sobre el tiempo que tarda en generarse inmunidad tras la aplicación de la vacuna, detalló que la protección óptima se alcanza aproximadamente dos semanas después.

La inmunidad va creciendo, pero llega al 95 o 97 por ciento alrededor de las dos semanas”, dijo, al insistir en que acudir a un evento masivo, como el de Shakira en el Zócalo, recién vacunado, no representa un riesgo, por el hecho de que las personas pudieran descuidarse “por sentir que ya están inmunes”.

Si hay malestar, quédate en casa

Reiteró que el llamado es a que, si presentan algún malestar, los fans de la intérprete de Las Mujeres no lloran, opten por quedarse en casa.

Sobre las versiones de un posible nuevo deceso asociado al virus, Guzmán precisó que hasta ahora sólo hay una muerte confirmada: la de un bebé que falleció a finales del año pasado y cuyo caso fue notificado oficialmente el 10 de febrero.

Es el único caso confirmado hasta ahora”, puntualizó.

Gassman confirmó que existen otros dos probables fallecimientos por sarampión; sin embargo, precisó que estos casos están aún en análisis por parte del Comité de Expertos de la Dirección General de Epidemiología.

En ambos casos “estas personas murieron por causas como sepsis y neumonía”, pero por protocolo epidemiológico se revisa si el sarampión pudo haber estado involucrado, dijo.

No han tardado tanto. Los últimos dos casos fueron hace menos de una semana. Son comités de expertos que tienen que recolectar la información del expediente clínico, hacer historia con las familias y, en algunos casos, exámenes adicionales. Eso toma tiempo”, concluyó.

