Policías CDMX abren paso a auto que llevaba a hombre con sangrado abundante

Una emergencia médica movilizó a elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los uniformados abrieron el paso a un vehículo particular que requería llegar de urgencia a un hospital.

Un hombre de 33 años presentaba un fuerte sangrado por la boca y la nariz y necesitaba llegar cuanto antes a un hospital, por lo que policías intervinieron para abrirle camino entre el tránsito.

Elementos realizaban sus recorridos habituales de vigilancia cuando se les acercó una mujer que se identificó como enfermera particular, necesitaba ayuda urgente.

La mujer explicó a los uniformados que trasladaba en un automóvil particular a un hombre de 33 años que tenía una emergencia médica. El paciente presentaba un sangrado abundante por la boca y la nariz.

Ante la situación, los policías decidieron intervenir de inmediato y comenzaron a abrirle paso al vehículo para que pudiera avanzar con mayor rapidez y evitar que el tránsito retrasara todavía más su llegada al hospital.

Con el apoyo de los polis, el automóvil consiguió avanzar hasta llegar a un sanatorio ubicado en el perímetro de la alcaldía Benito Juárez. El vehículo ingresó directamente al área de urgencias para que el paciente fuera atendido por personal médico.