La policía auxiliar de tránsito de Iztacalco consolida resultados en dos semanas de operaciones

A dos semanas de iniciar operaciones bajo el mandato de la alcaldesa Lourdes Paz, la Policía Auxiliar de Tránsito de la Alcaldía Iztacalco consolidó sus primeras acciones operativas con un saldo de 94 infracciones aplicadas, 46 garantías retenidas y 195 amonestaciones verbales efectuadas en la demarcación. Este despliegue forma parte de una estrategia preventiva de seguridad vial que busca sensibilizar a los conductores locales, garantizar de manera estricta el cumplimiento del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y construir un esquema de movilidad mucho más ordenado para la población civil.

Los reportes de la corporación indican que las principales conductas sancionadas en este periodo inicial corresponden al estacionamiento en lugares estrictamente prohibidos, la invasión de pasos peatonales, la obstrucción de rampas destinadas a personas con discapacidad, el uso de dispositivos celulares al conducir y la falta del cinturón de seguridad. Asimismo, se detectaron recurrentes faltas cometidas por conductores de motocicletas, sobresaliendo de manera particular la circulación en la vía pública sin el casco de protección reglamentario.

El estado de fuerza que ejecuta estas labores está integrado por 10 elementos que fueron formalmente certificados por la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Para optimizar sus funciones operativas, este cuerpo policial recibió cuatro cursos especializados de capacitación y actualización durante la última semana, orientados a fortalecer sus habilidades técnicas y garantizar que cada intervención se realice con un estricto apego a los derechos de la ciudadanía.

La alcaldesa Lourdes Paz Reyes reiteró que todas estas acciones se ejecutan en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC y forman parte de una estrategia integral para recuperar el orden en las vialidades de Iztacalco y mejorar la convivencia en el espacio público, particularmente en zonas con alta concentración de eventos y actividad comercial. La vigilancia mantendrá presencia permanente en los puntos con mayor afluencia vehicular y peatonal de la alcaldía para prevenir incidentes y agilizar los flujos de circulación.