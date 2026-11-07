Policía desafía llamas y evita explosión en AO

Los accidentes ocurren en cuestión de segundos y los elementos de la policía capitalina disponen de instantes para reaccionar y evitar tragedias.

Jean Dylan Flores, oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), atendió el reporte de un incendio en la colonia Corpus Christi, en Álvaro Obregón.

Al llegar al lugar, la estructura de madera y lámina se encontraba envuelta en humo. A unos metros de la vivienda, una niña se aproximó al agente para solicitarle auxilio.

Llegó en ese momento una niña argumentando que su mamá se encontraba adentro del inmueble ya que ella se había quedado a dormir con su abuelita, entonces cuando le dicen que su casa está llena de humo lo primero que se le viene a la mente es que su mamá estaba dormida.”

Sin equipo contra incendios, el oficial de 26 años tomó botes, cubetas y rompió cristales para ingresar al predio.

Jean Dylan Flores, oficial de la Policía Bancaria e Industrial. Especial

En el interior localizó una manguera conectada al baño para abrirse paso hacia la cocina, donde las llamas comenzaban a alcanzar un cilindro de gas de 20 kilogramos.

“Cuando empezamos a detectar una manguera que era la que abastecía la taza de baño, con esa manguera nos pudimos abrir paso a la cocina, que era la zona donde todavía no abarcaban tanto las llamas, pero ya había agarrado lo que era el tanque de gas; como la manguera ya era un poco vieja pues se prendió la manguera”, señaló el hombre, quien en intervenciones anteriores ha auxiliado en el rescate de animales atrapados en estructuras urbanas.

Auxiliándose de una toalla y jergas húmedas, técnica que aprendió en un curso como guardia privado, logró controlar el fuego sobre el tanque y evitar una explosión de mayores proporciones.

Pese a que el agua hirviendo caía de las láminas y la densidad del humo dificultaba la respiración, el agente inspeccionó las habitaciones hasta descartar la presencia de la mujer.

Bomberos acudieron al punto para sofocar el siniestro en su totalidad. Posteriormente se confirmó que la madre de la menor no se encontraba en el sitio por un cambio de turno laboral.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI), en 2025 la Ciudad de México registró 3 mil 452 incendios, manteniéndose como la entidad con mayor incidencia de siniestros en el país.