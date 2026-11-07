Alertan por robos con chocolates con droga

En los últimos cuatro meses, las autoridades de la Ciudad de México han recibido al menos cinco reportes de personas que perdieron el conocimiento luego de consumir un dulce o chocolate que les ofrecieron en la vía pública, situación que fue aprovechada por sus agresores para robarles sus pertenencias.

El caso más reciente ocurrió el 27 de octubre en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde una mujer de 62 años fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras presuntamente despojar de sus pertenencias a un adulto mayor, a quien previamente le ofreció un chocolate.

De acuerdo con información policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas, cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico detectaron, mediante las cámaras de videovigilancia, a una mujer que conversaba con un hombre en el cruce de las calles Isabel la Católica y avenida José María Izazaga.

A través del monitoreo, los operadores observaron que el hombre se desvaneció y que la mujer comenzó a revisar sus bolsillos para sustraerle sus pertenencias, antes de retirarse del lugar.

Tras el reporte, elementos de la SSC se aproximaron al sitio y entrevistaron a Luis Arce Ávila, de 81 años, quien refirió que una mujer se le acercó y le ofreció un chocolate.

Posteriormente, comenzó a sentirse mal hasta perder el conocimiento, momento que la sospechosa aprovechó para robarle.

Ante la situación, los uniformados solicitaron el apoyo de los servicios médicos para valorar al afectado.

Al lugar arribó la ambulancia MX-426 del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), a cargo de la paramédica Mitzi Fernández, acompañada de otros dos integrantes del personal médico, quienes diagnosticaron al hombre con un probable evento vascular cerebral (EVC).

El adulto mayor fue trasladado al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza para recibir atención médica.

Con el seguimiento de las cámaras del C2 Centro Histórico, los policías lograron ubicar a la presunta responsable en el cruce de las calles Independencia y Dolores, al interior de un restaurante de comida china denominado “Cantón”.

En el lugar, los uniformados detuvieron a Lucía “N”, de 62 años, a quien le colocaron candados de mano y trasladaron a la agencia del Ministerio Público en la Coordinación Territorial CUH-2, donde se determinará su situación jurídica.

Entre los objetos asegurados se encuentra un pedazo de chocolate con envoltura y etiqueta de la marca Snickers, el cual fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

MODUS OPERANDI

Así es como los responsables se acercan a las víctimas. Erick Retana

ANTIGUOS CASOS

Dos de los otros casos denunciados también ocurrieron en la zona centro de la capital y un cuarto en el sur; en todos los reportes las víctimas fueron robadas de sus pertenencias, principalmente celulares y carteras.

Además de estos reportes de robos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, ha realizado diversos cateos en los que se han asegurado dulces y chocolates que presuntamente contienen sustancias estupefacientes.

Durante los últimos tres meses se han registrado al menos 25 diligencias relacionadas con el aseguramiento de este tipo de golosinas en operativos realizados por la dependencia capitalina.

Uno de los casos documentados ocurrió en septiembre pasado, cuando policías de la SSC detuvieron a dos hombres en acciones distintas en la alcaldía Coyoacán, donde aseguraron más de 400 bolsitas con posibles drogas.

En una de las intervenciones, realizada en la colonia Copilco, los uniformados encontraron a un hombre que presuntamente manipulaba bolsas utilizadas para la venta de estupefacientes.

Tras una revisión preventiva, le aseguraron 93 bolsas con marihuana, 58 con aparente metanfetamina, así como una mochila, un teléfono celular, 16 cigarrillos, cinco galletas y siete bolsitas con chocolate, todos ellos elaborados con probable cannabis.

En una segunda acción, en la colonia Universidad, otro hombre fue detenido en posesión de posibles narcóticos, entre ellos marihuana, cocaína y metanfetamina.

En ese caso, los policías también aseguraron dinero en efectivo, un teléfono celular y diversos objetos relacionados con la presunta comercialización de sustancias ilícitas. Ambos detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.