Detienen a dos extranjeros con arma y silenciador tras ataque en Benito Juárez

Dos hombres de nacionalidad extranjera, de 20 y 51 años de edad, fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que presuntamente participaron en una agresión con disparos de arma de fuego que dejó a un hombre de 42 años lesionado en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la SSC, los hechos ocurrieron en la calle Concepción Beistegui, en la colonia Del Valle Centro, de la alcaldía Benito Juárez, donde los uniformados encontraron a la víctima tendida sobre la vía pública y con visibles manchas de sangre.

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al hombre a un hospital para recibir atención médica especializada.

Foto: SSC

Tras la agresión, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur analizaron las cámaras de videovigilancia e identificaron a los posibles responsables, quienes escaparon a bordo de una motocicleta negra.

Con esta información se implementó un cerco virtual y, en coordinación con personal del C2 Poniente, los sospechosos fueron ubicados cuando circulaban por el cruce del boulevard Manuel Ávila Camacho y Paseo de las Palmas, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los policías les marcaron el alto y, tras realizarles una revisión preventiva, les encontraron un arma de fuego equipada con silenciador. Ambos fueron detenidos y trasladados ante el agente del Ministerio Público junto con la motocicleta, donde se determinará su situación jurídica.

Foto: SSC

La SSC también informó que, durante la atención a la víctima, se tuvo conocimiento de que portaba un chaleco balístico y que llevaba consigo un arma de fuego, la cual también fue asegurada.

Las autoridades ministeriales integrarán la carpeta de investigación para esclarecer la agresión y determinar la posible responsabilidad de los detenidos.