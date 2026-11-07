CJNG diversifica sus delitos

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó de depender exclusivamente del narcotráfico para financiar sus operaciones criminales.

Investigaciones de autoridades mexicanas y estadunidenses confirman que la organización ha diversificado sus fuentes de ingresos mediante la adquisición de precursores químicos para fabricar sustancias sintéticas, el trasiego de estupefacientes, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, el robo de hidrocarburos y, recientemente, el contrabando masivo de cigarrillos procedentes de Asia.

Estas actividades integran una estructura de financiamiento que permite al grupo delictivo obtener cuantiosos recursos al margen del mercado de las drogas, sin abandonar la producción y comercialización de fentanilo, metanfetaminas y cocaína.

Las indagatorias también documentan su implicación en homicidios, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico ilícito de migrantes, tala clandestina, minería ilegal y fraudes inmobiliarios en esquemas de tiempos compartidos.

Una de las vertientes detectadas por la Secretaría de Marina (Semar) es el contrabando internacional de cigarrillos.

Trabajos de inteligencia de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) desarrollados desde 2024 permitieron el aseguramiento de 481 millones de cigarrillos de procedencia ilícita, equivalentes a 678 toneladas, cuyo valor comercial representa un impacto financiero estimado en 2 mil 375 millones de pesos para las estructuras criminales implicadas.

EL DISPOSITIVO

El seguimiento realizado por la UIN permitió reconstruir rutas comerciales, identificar movimientos irregulares de mercancías y detectar posibles redes internacionales de intermediación utilizadas para introducir tabaco ilegal al mercado mexicano.

Las indagatorias establecieron conexiones comerciales y logísticas con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.

Entre los hallazgos destaca la utilización de Singapur, Corea del Sur y Japón como posibles puntos de triangulación comercial. Mediante estas operaciones, los cargamentos transitan por distintos países antes de llegar a México, lo que dificulta establecer su procedencia original y detectar irregularidades en la documentación.

El análisis de inteligencia también permitió identificar el uso de rutas marítimas, aéreas y terrestres para movilizar los embarques.

De las 678 toneladas aseguradas, 470 toneladas, equivalentes a 69.3%, fueron transportadas por vía marítima, mientras que 198 toneladas correspondieron a cargamentos aéreos y las 10 restantes a movimientos terrestres.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó de depender exclusivamente del narcotráfico para financiar sus operaciones criminales. Erick Retana

Para detectar estas operaciones, la Semar fortaleció el intercambio de información con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Grupo Aeroportuario Marina.

La estrategia contempla la participación de los Grupos de Análisis de Riesgo, integrados por personal de Aduanas, la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop) y la Unidad de Inteligencia Naval, encargados de revisar operaciones comerciales, vigilar instalaciones portuarias y analizar información relacionada con posibles delitos fiscales y contrabando.

Mediante el cruce de datos financieros, comerciales, aeroportuarios y marítimos, los especialistas han identificado movimientos sospechosos, posibles intermediarios y cargamentos que presentan inconsistencias en sus documentos de importación.

EL SALDO

Los resultados de las operaciones muestran un incremento considerable en el aseguramiento de cigarrillos ilegales.

En 2024 fueron decomisadas 15 millones de unidades; durante 2025 la cifra aumentó a 215 millones y, en lo que va de 2026, con corte al periodo reportado, alcanzó los 251 millones.

El incremento de los aseguramientos coincide con el fortalecimiento de las labores de inteligencia naval destinadas a identificar y desarticular las cadenas de suministro utilizadas por organizaciones criminales.

El contrabando de cigarrillos se suma así a las actividades ilícitas atribuidas al CJNG, una organización que ha extendido sus operaciones hacia mercados ilegales distintos al narcotráfico y que utiliza mecanismos comerciales y financieros para movilizar mercancías y recursos.

A diferencia del tráfico de estupefacientes, estas operaciones pueden aprovechar la infraestructura del comercio internacional, mediante importadoras, intermediarios, transportistas y documentación aduanera que requiere una revisión especializada para detectar posibles irregularidades.

La Secretaría de Marina considera que el intercambio de inteligencia y la coordinación entre dependencias permiten afectar las estructuras financieras de la delincuencia organizada, al impedir que las mercancías ilícitas lleguen a sus redes de distribución.

Con estos aseguramientos, la Armada de México ha ampliado sus operaciones contra las fuentes de financiamiento criminal, particularmente aquellas relacionadas con el contrabando internacional de mercancías, que se suman al narcotráfico, el huachicol y la extorsión como actividades generadoras de recursos para el CJNG.