Entregan otros 20 mil apoyos del programa “Desde la Cuna”

Al menos 20 mil familias recibieron este miércoles el apoyo que otorga el gobierno capitalino para recién nacidos y de hasta poco más de tres años de edad, denominado "Desde la Cuna". Se trató de la segunda entrega del año, con la que se busca garantizar bienestar en los primeros mil días de cada recién nacido en la Ciudad de México.

Desde la cancha de futbol del Deportivo Magdalena Mixhuca, ante miles de familias beneficiarias, la jefa de Gobierno Clara Brugada afirmó que el programa busca garantizar el desarrollo integral de los menores desde sus primeros años de vida.

En ese sentido, la mandataria recordó que su administración construirá 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil de aquí a 2030, para fortalecer la atención a menores de cero meses a cinco años, como parte de la Ley de Cuidados de la CDMX, que entró en vigor el pasado viernes 3 de julio.

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Subrayó que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo físico, emocional e intelectual de los menores, por lo que consideró que invertir en esta etapa representa la política social más eficaz para reducir desigualdades.

Insistió en que es la etapa que más se debe respaldar.

Si en los primeros mil días de vida un niño o una niña enfrenta desnutrición, el impacto en su salud puede ser irreversible. Por eso el apoyo económico que recibirán de manera permanente es para que coman bien, tengan mejores condiciones de vida y cuenten con lo necesario para desarrollarse plenamente”, puntualizó.

El programa Desde la Cuna en la Ciudad de México otorga un apoyo económico de mil 200 pesos bimestrales. Está dirigido a niñas y niños desde los cero meses hasta los tres años con 10 meses de edad

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Brugada aclaró que la estrategia no se limita a la entrega de recursos económicos, sino que incorpora capacitación para madres, padres y personas cuidadoras mediante talleres sobre crianza positiva y desarrollo infantil.

No sólo se trata de una transferencia económica. Les pedimos que acudan a todos los talleres y actividades. Habrá cursos sobre crianza positiva, pedagogía de la ternura y herramientas para cuidar mejor a nuestras niñas y niños”, indicó.

Al término del evento se realizó la entrega simbólica de apoyos económicos a familias beneficiarias, en representación de las 20 mil niñas y niños incorporados en esta segunda etapa del programa durante 2026.