Choque entre camión con peregrinos y camioneta de carga deja varios heridos

Más de 15 lesionados fue el saldo de un choque entre un autobús particular que transportaba peregrinos contra una camioneta de tres y media toneladas, sobre la avenida Constituyentes a la altura de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

El autobús, con placas del servicio público federal 719-RK-5, se disponía a regresar a Toluca proveniente de la Basílica de Guadalupe con 45 peregrinos abordo.

En el impacto contra la camioneta de carga, algunos pasajeros, entre hombres, mujeres y niños, resultaron lesionados, al llegar los servicios de emergencia, los pasajeros fueron sacados por la parte frontal para su atención médica y resguardo.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Algunos presentaron golpes en la cabeza sin ser de consideración, otros en los brazos y piernas, solo una persona fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Bomberos capitalinos, Cruz Roja Mexicana y Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía de Miguel Hidalgo se hicieron cargo de la atención a los lesionados.

Elementos de la subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México agilizaron la vialidad, ya que este percance afectó la movilidad en la zona.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Para retirar la camioneta de carga impactada por el autobús, se utilizó una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras que el autobús quedó orillado sobre Constituyentes.

Ambos conductores de los vehículos involucrados fueron trasladados hacia la agencia del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

*DRR*