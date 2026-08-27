Incendio y corto circuito asusta a vecinos en edificio de departamentos en CDMX

Esta mañana vecinos de la alcaldía Benito Juárez se llevaron un fuerte susto luego de que un corto circuito provocara un incendio y obligara a varios de ellos a salir de sus departamentos mientras bomberos y policías trabajaban para controlar la emergencia.

Emergencia en CDMX José Antonio García

Los hechos se registraron en un edificio ubicado en la zona de avenida Coyoacán y Félix Cuevas, en la colonia Tlacoquemécatl del Valle, CDMX, donde vecinos comenzaron a notar humo, chispas y algunos tronidos, enseguida pidieron ayuda a los servicios de emergencia.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías bancarios fueron enviados al lugar tras recibir por radio el reporte de un incendio dentro de un edificio.

Así los bomberos Especial

Al llegar, uno de los habitantes les contó que se encontraba utilizando una regadera eléctrica en su departamento, ubicado en el último piso, cuando repentinamente se produjo un corto circuito.

Como medida preventiva, comenzó el desalojo de las personas que se encontraban en el inmueble. Los policías no sólo ayudaron a los vecinos, durante la emergencia también sacaron a dos perritos pug y los llevaron a una zona segura en el exterior para mantenerlos lejos del humo y del fuego.

Personal de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos llegó para revisar el edificio, combatieron las llamas y posteriormente realizar labores de enfriamiento.

Por su parte, los Bomberos de la Ciudad de México informaron en redes sociales que el fuego se presentó en la instalación eléctrica del área de cocina de un departamento y que fue extinguido sin que hubiera personas lesionadas por las llamas.

Añadieron que dos personas tuvieron que ser revisadas por paramédicos debido a la inhalación de humo. La SSC detalló que fueron diagnosticadas con intoxicación por monóxido de carbono y atendidas ahí mismo, sin necesidad de llevarlas a un hospital.