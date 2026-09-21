PBI celebra 85 años con graduación de 224 nuevos policías en CDMX

En el marco de su 85 aniversario, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México celebró la graduación de 224 nuevos policías, quienes concluyeron su formación profesional y se incorporarán a los distintos servicios especializados de la corporación.

Durante la ceremonia, realizada en la Puerta 6 de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, se graduaron integrantes de las generaciones 361, 362, 363, 364, 365, 366 y 367. Del total, 102 son mujeres y 122 hombres.

Los nuevos elementos estarán destinados a tareas como seguridad intramuros, protección de personas funcionarias y traslado de valores.

El evento se realizó en la Puerta 6 de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca Foto: Especial

También podrán desempeñarse como guías técnicos de la Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes, agentes de seguridad procesal y agentes de seguridad ciudadana.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, destacó que la Policía de la Ciudad de México atraviesa un momento relevante en materia de seguridad y construcción de paz, por lo que llamó a los nuevos elementos a mantener una relación cercana con la ciudadanía y presencia permanente en el territorio.

“Estamos en un momento clave de la historia de la Policía de la Ciudad de México”, señaló el funcionario, al destacar la estrategia de seguridad y construcción de paz impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Vázquez Camacho exhortó a los graduados a convertir cada jornada laboral en una oportunidad para facilitar el ejercicio de los derechos de las personas y contribuir al fortalecimiento de la institución.

Por su parte, el director general de la PBI, Oswaldo Cantellano Ledezma, recordó que la corporación fue creada el 21 de septiembre de 1941 y durante más de ocho décadas ha brindado servicios de seguridad al Gobierno de la Ciudad de México, así como a los sectores bancario, industrial y comercial.

Cantellano Ledezma señaló que los 85 años de trayectoria de la PBI son resultado de la disciplina y el esfuerzo de generaciones de policías que han formado parte de la institución.

En representación de las siete generaciones graduadas, la cadete Cyntia Janet Martínez llamó a sus compañeros a portar con orgullo el uniforme y actuar con integridad para honrar a la institución y a sus familias.