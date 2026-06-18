Patrocinadores pagarán los 135 mdp por derechos de transmisión del Mundial en la CDMX

Para la instalación de los 18 festivales futboleros en las 16 alcaldías, el Gobierno de la Ciudad de México erogó 180 millones de pesos, de los cuales 135 millones corresponden a los derechos de transmisión de los partidos del Mundial 2026.

Estos recursos “serán restituidos a la ciudad mediante las aportaciones que se están recibiendo de los más de 30 patrocinadores con los que se firmó la Alianza para la Inclusión y la Prosperidad”, informó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

“Quiero dejar en claro que las transmisiones de los partidos no le costarán a la ciudad”, precisó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, previo a la firma de la Alianza que se realizó en el Parque de la Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La mandataria capitalina destacó que las aportaciones de los patrocinadores se harán en diferentes formas: recursos, logística, apoyos en especie, equipamiento, entre otras.

Para la instalación de los 18 festivales futboleros, el gobierno local destinó 180 millones de pesos. Especial

“En cuanto a recursos, vamos a recibir en aportaciones el equivalente a los derechos de transmisión, por lo cual esto no le va a costar al erario público”, recalcó el secretario de Finanzas.

En la Alianza participan el sector bancario, empresarial y hotelero. Al evento acudieron el director general de Grupo Camino Real, Leandro Trejo Escudero, así como Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, además de representantes de Visa, Plata, Uber y MetLife, entre otros.

“La coordinación de esfuerzos entre el sector público y privado son esenciales para lograr este tipo de iniciativas. Desde Multiva estamos convencidos de ello y dispuestos a seguir participando en otros proyectos como este”, afirmó a Excélsior Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva, tras la firma de la alianza.

“A cada uno de ustedes les reitero un gran agradecimiento en nombre de la Ciudad de México. Gracias por confiar en nuestra ciudad. Gracias por entender que el futbol es más que un espectáculo; es identidad, es comunidad, es solidaridad”, remarcó Clara Brugada.

Tamara Caballero, directora General de Banco Multiva, y el director General de Grupo Camino Real, Leandro Trejo Escudero. Especial

El acuerdo refleja el reconocimiento y compromiso de la iniciativa privada a su administración por el buen manejo de los recursos públicos, agregó.

“Esto es jugársela por la ciudad y permitir que existan estos festivales”, reafirmó en ese sentido Juan Pablo de Botton.

Detalló que se trata de un modelo de aportación en el que “no hay una contraprestación más allá de permitir que estos festivales que sean para la gente”, dijo.

Tan solo durante la jornada inaugural el FIFA FanFest del Zócalo y los 18 festivales futboleros, se reunieron más de 500 mil personas.

En el evento, al que también acudió el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, la mandataria capitalina presentó un balance de la primera semana de actividades de la justa deportiva internacional y aseguró que, a pesar de las manifestaciones, la ciudad puede decir “prueba superada”.