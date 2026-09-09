Janecarlo Lozano entrega plaza cívica en la GAM: Buscan devolver la identidad y el orgullo al centro del barrio

La alcaldía Gustavo A. Madero sumó 97 kilómetros de espacios recuperados tras la inauguración de un Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza de dos kilómetros en la avenida Victoria, intervención en la que el camellón de la colonia Gertrudis Sánchez fue transformado mediante la instalación de 150 luminarias, 145 metros cuadrados de murales artísticos, 47 bancas recuperadas o nuevas y una fuente brotante.

La obra, proyectada desde la avenida Eduardo Molina hasta la calle Norte 94, requirió la rehabilitación integral con recinto negro, pasto y flores de ornato para garantizar áreas de esparcimiento para familias y personas adultas mayores.

El proyecto prioriza el fortalecimiento de la seguridad, en especial para las mujeres, junto con la rehabilitación de áreas verdes y juegos infantiles para el uso comunitario. Como parte del equipamiento urbano, en la intersección con Eduardo Molina se habilitó una plaza cívica dotada de asta bandera y fuentes brotantes, sitio donde una banda de guerra rindió honores al lábaro patrio durante el acto de apertura. Esta intervención se complementa con los trabajos de repavimentación del programa “La Calle es Nuestra” en las vialidades aledañas.

Al hacer entrega de la primera plaza cívica de la colonia en el marco de las festividades patrias, el alcalde Janecarlo Lozano enfatizó que con estas acciones se busca “darle identidad al centro del barrio” para consolidar un punto de encuentro y orgullo comunitario que garantice entornos seguros en la demarcación.