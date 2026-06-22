Partido Verde promueve prevención de bebidas adulteradas en bares y espacios recreativos

El Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México impulsa una serie de acciones legislativas para reforzar la protección de los ciudadanos ante el riesgo latente de consumir bebidas adulteradas en establecimientos de entretenimiento nocturno. Esta iniciativa busca combatir de manera directa una modalidad delictiva que vulnera la seguridad en los centros de esparcimiento de la capital.

El dirigente del Partido Verde en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, alertó que esta práctica representa una amenaza creciente para la seguridad de la población, afectando de forma particular a los jóvenes que frecuentan bares, centros nocturnos y diversos espacios de convivencia social.

Ante este panorama, recordó que recientemente se aprobaron reformas sustanciales para sancionar penalmente a quienes utilizan sustancias para drogar a otras personas sin su consentimiento, una medida regulatoria encaminada a combatir los denominados “pinchazos” y otras variantes de violencia química.

La sumisión química consiste en la administración deliberada de sustancias a un individuo sin su conocimiento ni aprobación, combinada a través de bebidas o alimentos combinados, lo cual provoca alteraciones severas en la conciencia, desorientación, pérdida de control y una total incapacidad para reaccionar de manera oportuna.

Sesma Suárez puntualizó que "estas condiciones pueden facilitar la comisión de delitos como robos, agresiones físicas o sexuales, además de poner en riesgo la salud de las víctimas", un factor que obliga a las instituciones a actuar con inmediatez.

Para mitigar estos riesgos en los establecimientos mercantiles, el Partido Verde promueve el uso de herramientas tecnológicas preventivas de fácil acceso. Entre las propuestas operativas destaca la viabilidad de que los bares y centros nocturnos dispongan obligatoriamente de dispositivos especializados para detectar bebidas alteradas, permitiendo que los propios clientes verifiquen la integridad de sus consumos.

El también diputado con licencia subrayó la importancia de mantener actualizada la legislación frente a las nuevas formas de violencia que surgen en la sociedad, con el firme objetivo de garantizar una protección más efectiva para quienes asisten a estos espacios recreativos.

Finalmente, la dirigencia del partido en la Ciudad de México reafirmó su compromiso institucional para continuar impulsando iniciativas enfocadas en la prevención del delito, salvaguardando la integridad física de las personas y fomentando la generación de entornos nocturnos mucho más seguros.