¡Para los que la hacen de tos! Cravioto sube video de 'Ajolotius' y las redes 'estallan'

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto publicó un video en sus redes sociales donde recomendó un jarabe llamado ‘Ajolotius’, el cual, señala, ayuda con los síntomas de la tos, al parecer al funcionario le pareció muy simpático el nombre y lo relacionó con la llamada ‘ajolotización’ que ha sido viralizada en lo últimos días en la capital.

Jarabe ajolotius Especial

El segundo al frente del gobierno capitalino mencionó en su video que buscaba algo para la tos y al acudir a la farmacia le recomendaron 'Ajolotius'.

“Se los recomiendo a todos los que la hacen de TOS, de que si estamos pintando la ciudad, que si los ajolotes por todos lados… Miren hasta un jarabe “Ajolotius” y justamente es recetado para los que tienen tos”.

Entonces en lugar de que la armen de TOS, que se echen su ‘Ajolotius’.

El video ha provocado diversas reacciones a favor y en contra y casi de inmediato se volvió viral en las redes sociales.