¡La espera terminó! Capitalinos pueden tomarse la foto con el trofeo oficial del Mundial

Mientras el reloj avanza hacia el silbatazo inicial del Mundial 2026, que se proyecta será visto por más de mil millones de personas, la Copa ya está en la Ciudad de México. Durante cuatro días, miles de aficionados tendrán la oportunidad de tomarse la foto con el trofeo que representa el sueño máximo de cualquier futbolista.

UTOPÍA Mixiuhca en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca Especial

Desde temprana hora, familias completas, niñas y niños con camisetas de la Selección Mexicana, y banderas tricolores comenzaron a llegar a la UTOPÍA Mixiuhca, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, para formar parte del FIFA World Cup Trophy Tour, que permanecerá abierto al público a partir de este viernes y hasta el próximo lunes 8 de junio.

La exhibición del trofeo original llega a la capital a sólo unos días del arranque de la Copa del Mundo, después de recorrer 19 ciudades del país, donde ha convocado a más de 100 mil personas.

En la UTOPÍA Mixiuhca en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca

El Tour está diseñado como una experiencia inmersiva con seis espacios temáticos y un total de 31 actividades.

Cada sala tiene recorridos de aproximadamente cuatro minutos, para que los asistentes conozcan parte de la historia del torneo; desde exposiciones de los balones usados en cada edición, hasta casacas y botines de “cracks” mundialistas como Leonel Messi, Ronaldo, Zidane, entre otros.

Para, al término del recorrido, encontrarse frente al trofeo dorado que han levantado leyendas como Pelé y Maradona.

El acceso es gratuito; sin embargo, la entrada está sujeta a un registro previo realizado a través de la plataforma oficial del Trophy Tour.

TROPHY TOUR 2026 CDMX; CUENTA REGRESIVA PARA EL MUNDIAL

“El recorrido de la Copa del Mundo permite vivir ya la fiesta mundialista a seis días del arranque del Mundial”, afirmó Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización del torneo y quien encabezó la ceremonia de bienvenida al trofeo, en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca.

En el acto, el exfutbolista brasileño Roberto Carlos, campeón del mundo en 2002 y recordado por el histórico “tiro brasileño”, llamó a los menores, niñas y niños, que sueñan con alzar la Copa algún día, a combinar deporte con estudio.

“Estudien mucho, siempre es un trabajo aprender, la cultura. Niñas y niños, hacer deporte y aprender”, expresó.

La ceremonia también reunió a Hugo Sánchez, considerado el máximo referente del futbol mexicano.

Él pentapichichi exhortó a los aficionados a sentirse orgullosos de que la capital del país vuelva a colocarse en el centro del escenario mundial y expresó su deseo de ver algún día a México conquistar la Copa del Mundo.

Recuerden que somos campeones del mundo en ser anfitriones y precisamente por eso FIFA mira para México (…) espero que México salga campeón y en este mundial, de corazón lo deseo así, que gane México la copa del mundo”, señaló.

En la UTOPÍA Mixiuhca en Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca

La ciudad “está lista para hacer historia”

“Esta ciudad recibe la Copa del Mundo 2026, uno de los símbolos más poderosos del deporte a nivel mundial”, afirmó por su parte la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En el acto, en el que no estuvieron presentes directivos de la FIFA, la mandataria insistió en que la ciudad “está lista para hacer historia”.

La gira nacional de la Copa FIFA comenzó a finales de febrero en la Ciudad de México y posteriormente recorrió Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Chichén Itzá y Mérida, antes de regresar a la capital para su última parada.