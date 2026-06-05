Conductor golpea brutalmente a ciclista en CDMX ¿Lo reconoces?

Un automovilista fue captado en video y exhibido en redes sociales por atacar a un ciclista. En las imágenes se ve justo en el momento en que golpea brutalmente al ciclista.

La zona Google maps

El conductor arremetió contra el ciclista en las avenidas Acoxpa y Periférico, en la alcaldía Tlalpan, la sur de la Ciudad de México. El agresor se bajó de su vehículo, correteó al ciclista hasta derribarlo y lo pateó 9 veces en la cabeza.

Así la agresión

Se sabe que ya hay una denuncia contra este sujeto, el cual al parecer conducía un automóvil de la marca Mercedes Benz, color gris, con placas de circulación S81 BSY.

El auto Especial

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