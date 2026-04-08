Diputados del PAN denuncian que Ley de Reconstrucción tiene vacíos legales

La Ley de Reconstrucción Integral de la Ciudad de México presenta vacíos legales y "una preocupante falta de coordinación entre las distintas autoridades encargadas de supervisar este tipo de procesos", advirtió el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México.

Como adelantó Excélsior, este miércoles la bancada blanquiazul presentó ante el Pleno del Congreso capitalino una iniciativa con la que se busca reformar dicha ley, para que se establezca como requisitos indispensables un programa de protección civil y un proyecto de demolición firmado por un Director Responsable de Obra (DRO).

En una conferencia de prensa los diputados panistas, Lizzette Salgado y Andrés Atayde, aseguraron que la medida “no tienen tintes políticos” y destacaron que lo que pretenden es evitar tragedias como la de San Antonio Abad 124, donde tres trabajadores perdieron la vida, sobre todo impedir que "las autoridades responsables, tanto del Gobierno Central como de las alcaldías, se laven las manos".

Que estas tragedias ya no vuelvan a ocurrir. Lo decimos muy clarito: lo sucedido en el predio de San Antonio Abad número 124, no puede ni debe entenderse solamente como un hecho aislado; es un caso público y notorio, además es un caso que exhibe fallas estructurales en la ley”, afirmó Andrés Atayde.

Limitaciones a inmuebles

La premisa es que “ninguna demolición puede llevarse a cabo sin certeza técnica y tampoco sin condiciones mínimas de seguridad”, recalcó el coordinador de la bancada panista.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

En ese sentido, Salgado Viramontes precisó que “si la Fiscalía capitalina investigue fallas, técnicas, omisiones y permisos, tras el colapso en San Antonio Abad 124, es muestra de que el problema está en la Ley que regula la reconstrucción de los sismos del 2017”.

Ejemplificó que la norma actual no precisa con claridad cómo se nombra al titular de la Comisión de Reconstrucción; limita la actuación a inmuebles no habitacionales, a hospitales y escuelas. Inmuebles patrimoniales, como el caso de San Antonio Abad, que ni siquiera encaja, claramente en ninguno de estos supuestos.

Además de que permite facilidades administrativas sin límites claros.

No establece con precisión que ningún acuerdo puede estar por encima de la ley y lo más grave: en los hechos ha permitido que la rapidez administrativa se ponga por encima de la seguridad estructural y cuando eso pasa el resultado no es un trámite mal hecho el resultado son vidas perdidas”, recalcó.

“Mientras el oficialismo busca responsables políticos, nosotros estamos proponiendo corregir el problema de fondo, porque esto no se resuelve con declaraciones, se resuelve corrigiendo la ley”, agregó.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Supervisión permanente en ciertas obras

Como adelantó este diario, la iniciativa plantea 11 puntos de reforma a la Ley para las Reconstrucciones, entre ellas claridad en el nombramiento del titular de la Comisión; límites a sus facultades para evitar abusos, facilidades administrativas acotadas; seguridad estructural como requisito no negociable, requisitos obligatorios de demoliciones y coordinación obligatoria entre autoridades.

Salgado enfatizó además que se busca “imponer supervisión permanente en obras de ato riesgo; registro público de obras, responsabilidades claras para todos los actores, consecuencias jurídicas por incumplimientos, ampliación de la ley a inmuebles no habitacionales”.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Con ello se cerrarán vacíos que hoy generan tragedias poner la seguridad por encima de la burocracia y evitar que alguien pueda decir, no me tocaba”, puntualizó Salgado.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Vivienda, con opinión de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para su análisis y aprobación.

Atayde y Salgado hicieron un llamado al bloque mayoritario de Morena y sus partidos aliados en el Congreso local, así como al Gobierno de la ciudad “para que le entren a la discusión de fondo”, se analice y se apruebe la iniciativa.

Que corrijamos lo que haya que corregir, pero no ignoremos el problema”, concluyó Liz Salgado.

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