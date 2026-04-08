Brugada anuncia ajustes en gabinete; Sebien y Metrópolis tienen nuevos titulares

Con apenas cinco meses en el cargo, Pablo Yanes Rizo deja la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.

El funcionario fue nombrado nuevo secretario de Bienestar e Inclusión Social (Sebien), en suplencia de Araceli Damián, quien renunció a la Sebien.

El cambio lo anunció hace la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Damián González regresará a su plaza de profesora investigadora del Colegio de México. Al justificar su salida, la exsecretaria dijo que en 2024 había pedido una licencia para participar en el inicio de los trabajos en el Gobierno capitalino del Sistema de Cuidados.

Y esta ha terminado, tengo que regresar a estas labores para continuar con mis trabajos de investigación sobre política social y pobreza", precisó durante una conferencia de prensa donde se dieron a conocer medidas de movilidad rumbo al Mundial.

Damián continuará como asesora

Clara Brugada enfatizó que Damián González “no pudo renovar su licencia; o regresaba a su trabajo de investigadora o perdía todas sus todos sus derechos en el Colegio de México”.

Adelantó que se mantendrá como asesora de su gobierno en política social. En la Sebien “se queda Pablo Yanes, con quien hemos venido construyendo, desde la campaña, bueno desde antes pero desde la campaña, toda la propuestas más importantes de políticas sociales de este gobierno”.

Yanes fue nombrado al frente de Metrópolis el pasado 4 de noviembre, en suplencia de Alejandro Encinas, tras ser designado representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En Metrópolis queda Enrique Irazoque Palazuelos, actual subsecretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, es quien, a decir de Brugada, “ha asumido, desde que salió Encinas Rodríguez, las funciones en esa secretaría”.

Cuando Alejandro Encinas fue el secretario de Metrópolis, él asumió la subsecretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y prácticamente ha llevado a cabo las principales tareas de esta Secretaría. Así que bienvenido a este cargo, que para él no es nuevo, porque ha venido fungiendo mucho en esta labor tan importante de la secretaría”, detalló Brugada.

Con más de 24 años de experiencia como servidor público, Irazoque ha ejercido diversos cargos a nivel federal y en la ciudad.

Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León; especialista en Derecho por la Universidad Castilla La Mancha, en España, además de contar con una maestría en Democracia y Derechos Humanos por FLACSO.

*DRR*