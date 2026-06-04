PAN acusa a Morena de “sepultar en comisiones la Ley Antichapulín”

Diputados del PAN acusaron a la bancada de Morena de haber sepultado en comisiones un dictamen que buscaba poner fin al fenómeno del “diputado chapulín”, estrategia que, afirmaron, la bancada mayoritaria ha utilizado para crear mayorías artificiales en el Congreso de la Ciudad de México.

“Se trata de la práctica en la que una persona legisladora cambia de un partido a otro en los cuerpos legislativos, y trae como consecuencia que se generen mayorías artificiales mediante las cuales se hace ociosa la deliberación seria y profunda sobre temas trascendentales para la vida política del país o de una entidad federativa”, señala la iniciativa presentada por la diputada Claudia Montes de Oca.

Durante la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Montes de Oca expresó que el cambio arbitrario de partido en el Congreso local constituye una forma de engaño al electorado.

“Y no sancionar a los legisladores que, una vez que son electos y llegan al cargo a través de un partido político, cambian de afiliación durante su mandato representa una vulneración directa y un fraude a la voluntad ciudadana. Este fenómeno, conocido como ‘chapulineo’, traiciona el voto de los electores que eligieron no solo a una persona, sino a una agenda política en su conjunto”, expresó la panista.

Montes de Oca denunció que el pasado 28 de mayo, en comisiones, todos los diputados de Morena y partidos afines votaron en contra del dictamen que hubiera permitido corregir este fenómeno.

El tema tiene relevancia, pues el primer día de esta legislatura dos diputados de otras bancadas se incorporaron a la de Morena, lo que en automático le dio a la bancada mayoritaria dos votos más. Se trata del panista Luis Chávez García, quien el 1 de septiembre de 2024, durante la primera sesión de la III Legislatura, se integró a la bancada de Morena, así como de Silvia Sánchez Barrios, quien hizo campaña por el PRI, pero al iniciar el periodo ordinario también se incorporó a la bancada morenista.