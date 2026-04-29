¡Orgullo mexicano!: Andrés Muñoz baja la cortina en el triunfo de Mariners sobre Twins

Andrés Muñoz retiró la novena entrada en orden con dos ponches y se apuntó su sexto salvamento de la temporada para asegurar este miércoles la victoria 5-3 de los Mariners sobre los Twins en el Target Field.

Seattle ganó la serie, cerró una gira de 5-1 como visitante y volvió a marca de .500 con registro de 16-16, su mejor posición desde el 3 de abril. El equipo suma ocho triunfos en sus últimos 11 juegos.

El relevo mexicano marcó el pulso en el cierre. Muñoz dominó sin permitir tráfico y confirmó su papel como cerrador principal, con seis rescates en siete oportunidades. Su última salvada había sido el 25 de abril.

Mariners vienen de atrás

La remontada se construyó en las entradas finales con el bate de Cole Young, de 22 años. El segunda base empató el juego en la séptima con un doble productor y en la novena conectó un sencillo que encontró terreno libre en el jardín central, impulsando las carreras del empate y la ventaja. Young acumula 10 carreras impulsadas en sus últimos 13 juegos y batea para .383 en ese tramo.

En ese mismo episodio, Cal Raleigh añadió un elevado de sacrificio que amplió la diferencia antes de la entrada final. Randy Arozarena también contribuyó al anotar una carrera dentro del repunte ofensivo.

Por Minnesota, Byron Buxton estuvo cerca de frenar el daño con una atrapada profunda en el noveno episodio, pero el ataque visitante ya había inclinado el juego.

El relevo de Seattle enfrentó además un ajuste temprano cuando Matt Brash abandonó el juego tras dos lanzamientos por molestias en el costado. Cooper Criswell consiguió el último out de la octava con las bases llenas para mantener la desventaja en 1 carrera.

Con el cierre de Muñoz, Seattle aseguró una victoria que combinó respuesta ofensiva en momentos clave y control del bullpen en el tramo decisivo.