Fuerte incendio consume fábrica de telas en Azcapotzalco

Un fuerte incendio se registra en una fábrica en la colonia San Francisco Tetecala, en la alcaldía Azcapotzalco, sitio en el que ya trabajan elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, incluso durante los trabajos se escuchó una explosión, por lo que el cerco de la policía se amplió.

“Recibimos reporte de Incendio en la colonia San Francisco Tetecala, en @AzcapotzalcoMx; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”.

El inmueble incendiado se localiza sobre la calle Tochtil, en una fábrica de unos tres mil metros cuadrados.

#AlMomento, atendemos un incendio de una fábrica de telas de 3,000 metros cuadrados en la Colonia San Francisco Tetecala, Alcaldía Azcapotzalco. Me dirijo a coordinar la tareas de extinción”, informó el director de los Bomberos de la CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que las 17:49 horas que el incendio había sido sofocado y se realizaban trabajos de remoción y enfriamiento.

Personal operativo informa que, en este momento, el incendio se encuentra controlado y se realizan labores de remoción y enfriamiento. Estos trabajos pueden generar grandes cantidades de humo, por lo que se recomienda cerrar puertas y ventanas, cubrir rendijas con paños húmedos, y evitar actividad al aire libre cerca de la zona”, indicó la dependencia en su cuenta de X.

Pese a lo aparatoso del incendio, no hubo personas heridas debido a la pronta evacuación de personas de las fábricas cercanas, ya que aún era horario laboral, solo hubo pérdidas materiales.

*DRR*