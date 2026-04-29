Coyoacán destaca coordinación gubernamental para Mundial exitoso

La coordinación entre los distintos órdenes de gobierno será clave para que la Copa Mundial de la FIFA deje beneficios permanentes para la población, aseveró el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez.

Unidos hacemos que sean posibles las políticas públicas que nos dan beneficios, pero sobre todo bienestar. Por eso celebro estar de la mano trabajando con el Gobierno de la Ciudad de México para hacer obra pública que perdura para siempre y no nada más para cinco partidos de Copa del Mundo”, afirmó.

Dijo que esta coordinación ha permitido intervenir amplias zonas de la alcaldía, que se convertirá, a partir del 11 de junio de 2026, en “tierras mundialistas”, con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo.

Se trata de obras de rescate urbano y mejoramiento de infraestructura en distintos puntos de la demarcación; entre ellas, repavimentaciones y rehabilitación de espacios públicos en vialidades como Rosa María Sequeira, Manuela Medina, Laura Méndez de Cuenca y Avenida de la Virgen, así como deportivos, gimnasios, albercas y mercados.

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En el acto, realizado en la colonia CTM Culhuacán, el edil celebró la estrategia del Gobierno capitalino para recuperar espacios deportivos y comunitarios.

La cancha entregada este miércoles es la número 118, de un total de 316 que serán rehabilitadas o construidas por el gobierno central en toda la capital.

Giovani Gutiérrez destacó que en Coyoacán suman 22 canchas intervenidas, adelantó que para finales de mayo llegarán a 30 espacios recuperados.

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Aprovechó para recordar las gestas históricas que México ha vivido como sede mundialista y lanzó incluso su propio pronóstico para el partido inaugural.

“En el año 70, el rey Pelé; en el año 86, Diego Armando Maradona, ahora el 11 de junio de 2026. México ganará el partido inaugural por dos a cero, voy dando el pronóstico”, expresó entre aplausos.

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