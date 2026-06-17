Oposición cuestiona obras para el Mundial durante debate en la Comisión Permanente

La propuesta del diputado morenista Paulo García para exhortar a diputados y a los 16 alcaldes a difundir los proyectos realizados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con motivo del Mundial, desató la indignación de la oposición en la Comisión Permanente. La priista Tania Larios recordó que obligar a los usuarios del Metro a caminar entre las obras en la Línea 2 provocó que 193 personas fueran hospitalizadas por fracturas, esguinces y luxaciones.

“Más de cien personas están fracturadas o con esguinces porque, con estas obras de movilidad y del Metro que no acabaron, actuando ineficientemente, la gente está poniendo en riesgo su vida. Hay cientos de lesionados en el Metro a causa de la negligencia criminal de Morena”, argumentó Larios.

El sábado, Excélsior publicó historias de varias personas lesionadas, entre ellas la de Aurelio Sánchez, reportero con 39 años de trayectoria, quien el 1 de mayo sufrió una fractura y un esguince de tercer grado al bajar por escaleras completamente oscuras y a medio terminar en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro.

Sobre las obras, Larios también comentó: “Sí hay despilfarro, sí hay corrupción, sí hay muchos cuestionamientos sobre esos contratos y asignaciones directas a empresas consentidas y a proveedores consentidos del Gobierno de la Ciudad de México”.

Por su parte, la panista Daniela Álvarez afirmó que la calidad de las obras en la ciudad es deficiente.

“Me parece ridículo este punto de acuerdo… Dos mil millones costó la Calzada Flotante y ya está inundada. Calzada que ya tiene infiltraciones en el Metro, y ponen unos sillones que no se pueden poner a la intemperie. En Hidalgo se gastaron 12 millones (…) por poner candelabros estúpidos que no sirven absolutamente en nada a la movilidad”, dijo.

En contraste, el morenista Paulo García afirmó que “se han generado obras para mejorar la vida de la gente (…) entre ellas la remodelación del Tren Ligero, se puso en marcha el trolebús Ruta 14 ‘Animales Silvestres’; hay 18 colonias conectadas gracias a esta obra. Se hizo la remodelación del CETRAM Huipulco. Está plenamente claro en qué se invirtió el presupuesto para las obras”.

Al final, el punto de acuerdo fue aprobado con 11 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones.