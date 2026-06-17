Limitarán acceso a 55 mil personas en el FIFA Fan Fest del Zócalo

Ante la expectativa de una asistencia masiva para presenciar el partido entre México y Corea del Sur, que se disputará en Guadalajara, los organizadores del FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino advirtieron que el acceso estará limitado a 55 mil personas y anunciaron la instalación de pantallas adicionales en calles del Centro Histórico para quienes no logren ingresar al recinto.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa responsable de la operación del FIFA Fan Festival informó que las puertas de la Plaza de la Constitución abrirán desde las 8:30 de la mañana de este jueves, por lo que exhortó a los aficionados a llegar con anticipación y planear sus traslados.

La medida busca evitar aglomeraciones similares a las registradas durante el partido inaugural de la Selección Mexicana, cuando más de 100 mil personas se congregaron en el primer cuadro de la ciudad para seguir las acciones del encuentro.

De acuerdo con la organización, la jornada futbolística incluirá la transmisión de cuatro partidos, culminando con el duelo entre México y Corea programado para las 19:00 horas.

La cartelera contempla los encuentros Chad-Sudáfrica a las 10:00 horas; Suiza-Bosnia a las 13:00 horas; Canadá-Catar a las 16:00 horas; y finalmente México-Corea.

Debido a la alta demanda prevista, como ya había adelantado la Jefa de Gobierno el martes, se habilitarán 11 pantallas adicionales en puntos estratégicos de las calles aledañas al Zócalo para que los aficionados puedan seguir el encuentro aun cuando el aforo del Fan Fest haya sido alcanzado.

Las pantallas serán instaladas en los cruces de Juárez y Bellas Artes; 5 de Mayo y Palma; 5 de Mayo e Isabel la Católica; 20 de Noviembre y Uruguay; 20 de Noviembre y Mesones; así como en distintos puntos de la zona de Pino Suárez. Los organizadores del FIFA Fan Fest pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y considerar que el acceso al recinto estará sujeto a la capacidad máxima autorizada.

Ubicaciones de las pantallas extra si no entras al Zócalo

Por Jesús Velasco

La segunda ronda de partidos de la fase de grupos inicia este jueves con el platillo fuerte del encuentro entre la Selección Mexicana y la Selección de Corea del Sur desde el Estadio Guadalajara, pero el hecho de que el representativo nacional esté en Jalisco no quiere decir que la fiesta no se vivirá en la Ciudad de México.

Los organizadores del FIFA Fan Festival y las autoridades capitalinas anunciaron una ampliación en la zona del evento para evitar aglomeraciones en el Zócalo, el lugar donde todos quieren llegar, pero donde se espera una alta afluencia.

El acceso al recinto principal comenzará a las 08:30 horas para vivir toda la jornada del jueves.

Horarios de los partidos (Jueves 18 de junio)

Chequia vs. Sudáfrica: 10:00 horas

Suiza vs. Bosnia: 13:00 horas

Canadá vs. Catar: 16:00 horas

México vs. Corea del Sur: 19:00 horas (desde el Estadio Guadalajara)

Ubicación de las pantallas adicionales en el Centro de la CDMX

Si el cupo del Zócalo llega a su límite, el partido se podrá seguir en vivo en los siguientes puntos cercanos:

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma (cerca de Allende)

16 de Septiembre y Palma

20 de Noviembre (cruces con Uruguay, Mesones y Regina)

Pino Suárez (cruces con Uruguay y Salvador)

Recomendaciones y restricciones

Recuerda que el clima en la Ciudad de México estos días es variable por lo que debes estar listo tanto para el sol extremo como para condiciones de lluvia. En caso de tormenta la organización podría decidir suspender el evento y evacuar a todas las personas.

No olvides que existen objetos prohibidos como alimentos, bebidas (incluidas alcohólicas), mochilas grandes, maletas, cigarros, vapeadores, encendedores, cámaras profesionales, drones y objetos peligrosos. Dentro del recinto encontrarás opciones de alimentos.