Por Mundial, ocupación hotelera en CMDX alcanza 80%

A una semana del arranque de la justa deportiva del Mundial, la ocupación hotelera en la Ciudad de México alcanzó 80 por ciento y las expectativas apuntan a un crecimiento sostenido conforme avance la participación de la Selección Mexicana.

La proyección es recibir a alrededor de 3.7 millones de visitantes y turistas durante el torneo, una cifra que continúa creciendo impulsada por el ambiente festivo que se vive en calles, plazas y espacios públicos, dijo la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto.

Sin embargo, proyecciones hechas antes del arranque de la justa mundialista por las propias autoridades capitalinas preveían el arribo de cinco millones de visitantes.

Foto: Estrella Josento | Cuartoscuro

Tenemos cerca de 80 por ciento de ocupación hotelera. Estamos esperando entre visitantes y turistas a 3.7 millones de personas en nuestra ciudad, esa cifra sigue creciendo, tanto en reservas como en la atención para vivir el Mundial en la Ciudad de México”, detalló Frausto Guerrero.

Durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, la titular de Sectur agregó que las reservaciones hoteleras siguen aumentando conforme se acerca la siguiente participación del conjunto nacional.

Dijo que el fenómeno no se limita a quienes cuentan con boletos para los partidos. Miles de visitantes han llegado atraídos por las actividades paralelas organizadas en distintos puntos de la capital, desde el Fan Fest en el Zócalo hasta los festivales futboleros instalados en alcaldías y espacios públicos.

Frente a versiones que en los primeros días del Mundial cuestionaban el impacto económico y turístico del torneo en la CDMX, Clara Brugada sostuvo que los indicadores muestran una tendencia completamente distinta.

Al principio se hablaba de que no había hospedaje, que había poca derrama económica, pero lo que está pasando en la ciudad está atrayendo a más turistas, tanto nacionales como extranjeros”, afirmó.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Brugada consideró prematuro emitir balances definitivos, aunque aseguró que los datos disponibles muestran un crecimiento importante tanto en la llegada de visitantes como en el gasto asociado a la actividad turística.

La Ciudad de México tiene un incremento muy importante en el turismo y tiene un incremento también en la derrama económica que esto significa”, señaló.

Atribuyó este comportamiento al avance de la Selección Mexicana en la competencia y a la expectativa generada entre aficionados de distintos estados del país y del extranjero.

Todos van a querer venir a la ciudad a festejar los siguientes dos o tres partidos que faltan”, comentó.

La secretaria de Turismo destacó que la hospitalidad se ha convertido en uno de los principales atractivos para quienes han llegado desde distintos países.

Tan sólo durante la jornada del jueves, cuando México derrotó a Corea del Sur, cerca de 249 mil 803 visitantes, nacionales y extranjeros, fueron atendidos en los distintos puntos de información turística instalados por la ciudad.