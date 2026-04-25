Nueva falla en Línea B del Metro CDMX ¡Usuarios se quedan varados!

Pasajeros de la Línea B del Metro vivieron una nueva jornada de caos, al quedarse varados por más de una hora, debido al retiro de un tren para revisión, lo que provocó demoras, saturación en estaciones y largas filas para abordar unidades de apoyo.

El STC Metro informó que uno de los convoyes presentó fallas y tuvo que ser retirado de circulación, por lo que pasajeros fueron desalojados en estaciones como Tepito y Morelos, sin que en un inicio se les informara con claridad el tiempo estimado para la reanudación del servicio.

RTP apoyó en falla

Ante la suspensión parcial y el avance lento de los trenes, decenas de personas buscaron alternativas de transporte. Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros ofrecieron servicio gratuito para reducir las afectaciones.

La situación impactó principalmente a cientos de usuarios que se dirigían hacia municipios del oriente del Valle de México, como Nezahualcóyotl y Ecatepec, destino final de esta línea que corre de Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, a Ciudad Azteca.

En redes sociales, usuarios expresaron molestia por las constantes fallas en esta ruta.

Una pasajera identificada como @abrilmartinez publicó:

“Nos bajaron en Morelos, una hora para avanzar cinco estaciones desde Buenavista. Y ahora a seguir esperando que avance el tren vacío, o que llegue otro, que seguramente viene atascado”.

Otro internauta lamentó que “el Metro está rebasado”.

Por su parte, directivos del Sistema de Transporte Colectivo informaron en sus redes sociales que la marcha de los trenes era lenta en la Línea B debido al retiro de un tren para revisión.

Asimismo, pidieron a los usuarios atender las indicaciones del personal del Sistema, permitir el libre cierre de puertas y dejar descender a los pasajeros antes de ingresar a los vagones.

Hasta el cierre de esta edición, el servicio continuaba con retrasos y alta afluencia en varias estaciones de la Línea B.

*bb