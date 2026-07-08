¡No hay perdón de Dios! Sujetos roban esculturas de bronce en iglesia de CDMX

Un sujeto de 26 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México luego de investigaciones por el robo de placas y tres esculturas de bronce de la Parroquia de San Cosme ubicada en la colonia San Rafael en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los agentes revisaron videos de las cámaras de vigilancia y reunieron información que les permitió identificar las características de los presuntos responsables, por lo que reforzaron los patrullajes en la zona.

Iglesia de San Cosme Foto Especial

Parroquia de San Cosme

Nueva Escultura con el Águila y la Serpiente en San Cosme y San Damián Foto Especial

Fue en el cruce de Serapio Rendón y avenida San Cosme donde ubicaron a un sujeto que coincidía con la descripción obtenida durante las indagatorias. Al notar su actitud sospechosa, los oficiales lo interceptaron y le realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección le encontraron 19 bolsitas con una hierba con características similares a la marihuana, además de cinco cigarros artesanales elaborados con el mismo vegetal.

El detenido fue informado de sus derechos y, junto con la presunta droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para ubicar y detener al resto de los ladrones que participaron en el robo de las figuras de bronce de la iglesia, además de poder recuperarlas.

Arte sacro

Por Hilda Castellanos-Lanzarin

El ladrón de arte sacro y sus cómplices se llevaron esculturas inspiradas en las artistas Leonora Carrington y Remedios Varo, así como placas de bronce. El robo habría ocurrido entre las 4:00 y las 5:00 de la madrugada. Entre los objetos robados se encontraba una placa dedicada a las madres buscadoras del país, con la inscripción: “La patria llora por sus hijos. En oración y solidaridad con los desaparecidos y sus familias”.

El padre José de Jesús mostró en sus redes sociales el momento en que uno de los sospechosos ingresa al inmueble y presuntamente sustrae diversas piezas de arte sacro y señalizaciones de bronce.