PVEM propone control a criaderos de mascotas; iniciativa de ley

El Partido Verde en la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley para fortalecer de manera integral la regulación y los mecanismos de supervisión en todos los establecimientos dedicados a la reproducción de perros y gatos en la capital.

Con esta propuesta se busca actualizar el marco normativo para establecer estándares de cuidado, atención veterinaria prioritaria y revisiones rigurosas que impidan el desarrollo de prácticas clandestinas o negligentes que vulneren la salud de los ejemplares.

La urgencia de reformar las leyes locales radica en el impacto que la falta de control tiene en la sociedad, ya que la reproducción desmedida agrava las crisis de abandono y sobrepoblación en las calles.

El líder del Partido Verde en la capital, Jesús Sesma, alertó que la ausencia de controles institucionales más estrictos ha favorecido la reproducción irresponsable y graves situaciones de maltrato, lo que vuelve imperativo endurecer la legislación para protegerlos.

El proyecto estipula que las obligaciones de bienestar animal comiencen desde las primeras etapas de vida de las mascotas, obligando a comercializadores a demostrar que cuentan con la infraestructura y el personal capacitado.

La bancada ecologista reiteró su compromiso de mantener una agenda legislativa enfocada en la protección animal.