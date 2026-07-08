Ejecutan a dos hombres en ataque directo dentro de barbería en Tepito, CDMX

Dos hombres fueron ejecutados la noche de este martes durante un ataque directo perpetrado al interior de una barbería de nombre ‘Fiebre Negra’ ubicada en el llamado Barrio Bravo de Tepito, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

La agresión ocurrió sobre la calle Tenochtitlán, donde sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra sus víctimas, de acuerdo con los primeros reportes de la policía capitalina.

Tras las detonaciones, al lugar arribaron elementos de emergencia y varias ambulancias para atender a los lesionados; sin embargo, las dos personas murieron a consecuencia de las heridas de bala.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras peritos y agentes de investigación iniciaron el procesamiento de la escena del crimen y la recolección de indicios.

Las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un ataque directo.

La SSC inició la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para tratar de ubicar a los probables responsables.