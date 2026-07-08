Manifestaciones, lluvia y eventos masivos HOY en CDMX ¡Toma precauciones!

A pesar de la lluvia que se prevé por la tarde, varios grupos de manifestantes tienen planeado salir a las calles de la Ciudad de México para exigir solución a sus demandas, te damos alternativas viales para que no se te haga tarde.

MANIFESTACIONES

Vecinos de San Pablo Chimalpa y Zentlapatl

A las 8:00 horas se reunirán en el cruce de Vasco de Quiroga y Prolongación Carlos Echanove, en la colonia Contadero, alcaldía Cuajimalpa. Los habitantes exigirán al Gobierno de la Ciudad mejoras urgentes en la infraestructura vial, mantenimiento de calles, mejor señalización y atención a diversos problemas urbanos que, aseguran, afectan diariamente a la zona. No descartan realizar bloqueos o afectar la circulación mientras llevan a cabo su protesta.

Alternativas viales: Autopista México-Toluca, Avenida Constituyentes, Carretera Federal México-Toluca y Santa Fe.

Colectivo Ambientalista "Aquí ¡No!"

A las 10:00 horas se manifestarán frente a la Embajada de Alemania, en Polanco. El colectivo mantiene su rechazo al proyecto de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, Sinaloa, al considerar que representa un riesgo para un ecosistema protegido y vulnera los derechos del pueblo indígena Yoreme. También denunciarán presuntas irregularidades en el proyecto y no descartan instalar un plantón permanente ni recibir apoyo de otros grupos ambientalistas.

Alternativas viales: Ejército Nacional, Presidente Masaryk, Mariano Escobedo y Periférico.

Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México

A las 11:00 horas realizarán una reunión informativa en el Ágora de Tlatelolco, donde analizarán temas relacionados con la integración de prestaciones para jubilados y pensionados. El encuentro busca informar sobre los avances y definir acciones para continuar con sus demandas laborales y de seguridad social.

Alternativas viales: Insurgentes Norte, Ricardo Flores Magón, Eje 2 Norte y Circuito Interior.

Ex Trabajadores de la extinta Ruta 100

Bloqueo en Periférico Sur.

Al mediodía acudirán a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo capitalino, para exigir el pago pendiente correspondiente a la liquidación de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100. Se trata de una demanda histórica que mantienen desde hace varios años.

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando, Izazaga y Eje Central.

Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte

A las 13:00 horas se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el foro "Pluriversos de la Justicia. MODEVITE: la lucha por la vida y el territorio", donde participarán representantes de organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos para dialogar sobre la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos originarios.

Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Especial

Alternativas viales: Venustiano Carranza, República de El Salvador, Eje Central y Circunvalación.

Asamblea General de Trabajadores

A las 16:00 horas trabajadores se concentrarán en el cruce de Eje Central y Fray Servando, en la colonia Doctores, para exigir estabilidad laboral, incremento salarial, mejores prestaciones y el fin de contratos considerados irregulares. Existe la posibilidad de que otras organizaciones se sumen y posteriormente marchen hacia el Zócalo o alguna dependencia del Gobierno capitalino.

Aficionados esperan entrar al Fan Fest Rodolfo Dorantes

Alternativas viales: Doctor Río de la Loza, Viaducto, Isabel la Católica y Cuauhtémoc.

Colectivo "Lleca Escuchando la Calle"

A las 18:30 horas realizarán el evento denominado "Cascarita Kiki Ball" frente al plantón instalado en la Secretaría de Gobernación, en Bucareli. Con esta actividad exigirán la aprobación de una Ley Integral Trans que garantice derechos en materia de salud, vivienda, educación, trabajo, jubilación y reparación para personas trans.

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Balderas, Reforma e Insurgentes.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante todo el día instalarán mesas de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez. La actividad forma parte de una campaña para exigir cambios en la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y promover la denominada Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador.

Alternativas viales: División del Norte, Río Churubusco, Municipio Libre y Eje 8 Sur.

EVENTOS MASIVOS

1. Disney On Ice

A las 18:00 horas se presentará una nueva función en el Auditorio Nacional, uno de los espectáculos familiares con mayor asistencia durante esta temporada. Se prevé importante afluencia en la zona de Polanco desde horas antes del inicio.

Alternativas viales: Periférico, Ejército Nacional, Circuito Interior y Presidente Masaryk.

2. Gigantes del Fútbol

Durante todo el día continuará esta exposición instalada sobre Paseo de la Reforma, donde los asistentes pueden recorrer figuras monumentales relacionadas con el futbol y el Mundial 2026.

Alternativas viales: Circuito Interior, Chapultepec e Insurgentes.

3. Futlán, Tierra de Fútbol

En Parque Aztlán sigue abierta esta experiencia interactiva dedicada al futbol, con actividades para toda la familia relacionadas con el Mundial.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico y Ejército Nacional.

4. Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Desde las 5:00 horas continúan las grabaciones en el Zócalo y distintos puntos emblemáticos de la capital, por lo que pueden presentarse cierres momentáneos o restricciones parciales al paso de peatones y vehículos.

Alternativas viales: Fray Servando, Eje 1 Norte, Izazaga y Circunvalación.

5. Corredores Turísticos

A partir de las 6:00 horas siguen los recorridos por diversos puntos turísticos como Bellas Artes, Reforma, Garibaldi, Coyoacán, Tlalpan, Polanco y Xochimilco, aprovechando el ambiente mundialista.

Alternativas viales: Circuito Interior, Viaducto y Periférico.

6. Festival Campo Marte 26

Desde las 8:00 horas continúan las actividades recreativas y de entretenimiento relacionadas con el Mundial en Campo Marte, donde se esperan miles de visitantes.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Periférico y Ejército Nacional.

7. Festivales Futboleros en la CDMX

Desde las 10:00 horas habrá transmisión de partidos del Mundial en pantallas gigantes instaladas en parques y deportivos de distintas alcaldías, además de actividades recreativas para los asistentes.

Alternativas viales: Dependen de cada sede; se recomienda utilizar Periférico, Circuito Interior y Viaducto.

8. México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

La exposición instalada en el Monumento a la Madre permanecerá abierta desde las 10:00 horas, con muestras culturales, gastronómicas y artesanales de distintas entidades del país.

Alternativas viales: Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.

9. FIFA Fan Festival

A las 11:30 horas abre una jornada más del festival oficial del Mundial en el Zócalo capitalino, con pantallas gigantes, música, activaciones, alimentos y transmisión de los encuentros mundialistas.

Alternativas viales: Fray Servando, Eje 1 Norte, Circunvalación e Izazaga.

10. INA PAACE Automechanika México

A las 13:00 horas inicia una nueva jornada de esta importante exposición internacional de autopartes, tecnología automotriz y servicios para la industria en Centro Banamex.

Alternativas viales: Periférico, Ejército Nacional, Conscripto y Avenida del Conscripto.

11. Lucha Libre Profesional

A las 19:30 horas se llevará a cabo la tradicional función en la Arena México, en la colonia Doctores, uno de los eventos deportivos y de entretenimiento con mayor asistencia en el centro de la ciudad.

Alternativas viales: Doctor Río de la Loza, Eje Central, Cuauhtémoc y Viaducto.