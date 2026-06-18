Niño colombiano se pierde en el Fan Fest del Zócalo CDMX… así fue el final

Lo que empezó como una tarde de fiesta en el FIFA Fan Fest del Zócalo, se volvió una pesadilla, pero al final todo acabó con un final feliz... Un adolescente colombiano de 12 años se extravió entre la multitud justo cuando miles se reunieron para ver el partido entre Uzbekistán vs Colombia que se realizaría en el Estadio Ciudad de México.

Policías de la PBI lo detectaron caminando solo y desorientado cerca del escenario principal, llevaba su playera amarilla para apoyar a sus paisanos colombianos.

Niño se pierde en el Fan Fest Zócalo Especial

Los policías de inmediato se percataron que estaba extraviado, tras resguardarlo y activar los protocolos de localización, los oficiales realizaron llamadas y lo trasladaron al módulo de atención ciudadana instalado en el Parque Lineal. Después de varios minutos de búsqueda, lograron contactar a sus familiares y una mujer, identificada como su tía, acudió al lugar para reencontrarse con él.

Niño se pierde en el Fan Fest Zócalo Especial

Saldo blanco en la fiesta colombiana

La fiesta mundialista se vivió sin contratiempos el jueves en la Ciudad de México. Miles de aficionados abarrotaron el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Fest del Zócalo y los distintos festivales futboleros instalados en varias alcaldías para seguir el encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

Desde temprana hora se desplegó un amplio operativo de seguridad, movilidad y atención ciudadana para recibir a los asistentes nacionales y extranjeros. En total, más de 80 mil aficionados acudieron al estadio, mientras que el Fan Fest del Zócalo reunió a más de 125 mil personas a lo largo del día, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para vivir la emoción del Mundial.

Mientras tanto, en las inmediaciones del estadio también se registraron algunas movilizaciones de integrantes de la CNTE, las cuales fueron atendidas mediante diálogo y coordinación entre autoridades, sin que se presentaran enfrentamientos ni afectaciones mayores para los asistentes.

Con miles de personas disfrutando de las actividades relacionadas con el Mundial, la jornada transcurrió entre festejos, convivencia familiar y entusiasmo futbolero.