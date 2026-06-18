Protestas simultáneas de la CNTE provocarán caos en Paseo de la Reforma; van a AFOREs

La Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una jornada de movilizaciones masivas en la capital del país, las cuales afectarán principalmente el corredor de Paseo de la Reforma.

Protestas de la CNTE en CDMX. Rodolfo Dorantes

Bajo la consigna "¡Jornadas que comienzan, los derechos se defienden!", integrantes del magisterio disidente se concentrarán de manera simultánea en distintas sucursales de Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).

Protestas de la CNTE en CDMX. Rodolfo Dorantes

Las protestas están programadas para iniciar a partir de las 10:00 horas. La distribución de los contingentes y los puntos que se verán afectados son los siguientes:

Las Afores

Corredor Paseo de la Reforma

Paseo de la Reforma 265 (AFORE Metlife): Concentración de la Sección VII de Chiapas.

Paseo de la Reforma 489 (AFORE XXI Banorte): Presencia de la Sección XXI (Regiones Cañera, Costa, Istmo-Mixteca, Tuxtepec y Sierra).

Paseo de la Reforma 144 (AFORE Profuturo): Manifestación a cargo de la Sección XIV de Guerrero.

Paseo de la Reforma 222 (AFORE Sura): Presencia de la Sección XXII (Sectores Ciudad Estatales).

Paseo de la Reforma 381 (Citibanamex Afore): Bloqueo a cargo de la Sección XXII (Sectores Periferia, Etla, Ocotlán, Miahuatlán, Tlacolula y Zimatlán).

Paseo de la Reforma 555 (AFORE Inbursa): Mitin conjunto de las Secciones XXXIV y LVIII de Zacatecas, junto a la Sección XVIII de Michoacán.

Zona Sur (Álvaro Obregón)

Av. Revolución 1275 (AFORE Azteca): Maestros del Área Metropolitana, correspondientes a las Secciones IX, X, XI y LX, se concentrarán en este punto de la alcaldía Álvaro Obregón.

Alternativas viales

Las autoridades capitalinas sugieren a los automovilistas evitar la zona de Paseo de la Reforma durante la mañana y utilizar vías alternas como la Avenida Chapultepec, el Circuito Interior o el Eje 1 Norte para evitar los asentamientos viales previstos por las movilizaciones.