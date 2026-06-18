Caen 5 tras cateos en CDMX y policía asegura cientos de dosis de droga

Cinco inmuebles señalados por presunta venta de droga fueron intervenidos por autoridades de la Ciudad de México en las alcaldías Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, en una serie de operativos que dejaron cinco personas detenidas y el aseguramiento de cientos de dosis de aparente narcótico.

Los operativos Especial

Las acciones se realizaron luego de varias semanas de investigaciones y denuncias ciudadanas que apuntaban a actividades de narcomenudeo en distintos puntos de la ciudad. Con órdenes judiciales en mano, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía capitalina y fuerzas federales realizaron cateos simultáneos en diversos domicilios.

En Álvaro Obregón fueron inspeccionados cuatro inmuebles ubicados en las colonias Chamontoya, Los Cedros, San Bartolo y Lomas de la Era. Durante los operativos se localizaron alrededor de 450 dosis de sustancias con características de cocaína, crystal y marihuana.

También detuvieron a una joven de 15 años

Uno de los detenidos es un hombre de 33 años, capturado en un inmueble de la avenida México 68, donde además fueron encontradas decenas de dosis de cocaína y cocaína en piedra. En otro de los domicilios intervenidos fue asegurada una adolescente de 15 años, junto con diversas dosis de droga, teléfonos celulares y una libreta con anotaciones que ahora forman parte de la investigación.

Mientras tanto, en la colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc, autoridades catearon una vivienda ubicada sobre Calzada de la Viga. Ahí fueron detenidos dos hombres, de 20 y 30 años, así como una mujer de 54 años. En el lugar se aseguraron cerca de 200 dosis de aparente droga, entre cocaína y marihuana, además de teléfonos celulares.

Tras los operativos, los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal en las próximas horas. Los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones para establecer posibles vínculos con grupos dedicados al narcomenudeo en la capital.